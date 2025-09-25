Giải cứu 6 người trong nhà cháy ở TP HCM

Khói lửa phát ra từ tầng trệt của ngôi nhà nằm ở phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), 6 người bên trong được cảnh sát bắc thang giải cứu, chiều 25/9.

Gần 17h, khói lửa bùng lên từ căn bếp của ngôi nhà 5 tầng rộng gần 60 m2 nằm trong hẻm đường Lý Chính Thắng. Nhiều người trong nhà và bên cạnh hô hoán nhau dập lửa song bất thành.

Giải cứu 6 người trong nhà cháy ở TP HCM Cảnh sát bắc thang giải cứu những người mắc kẹt trên tầng cao. Video: Minh Bằng

Anh Ba Vũ, chủ tiệm làm tóc bên cạnh, cho biết lúc cháy khói đen phát ra mù mịt ở tầng trệt. Sáu người trong gia đình ở trên các tầng bị ngạt, kẹt ở tầng trên, mở cửa sổ tìm cách kêu cứu.

Khoảng 5 phút xảy ra cháy, bốn xe chữa cháy cùng gần 20 chiến sĩ ở trụ sở cách đó gần 1,5 km đến hiện trường. Lính cứu hoả bắc thang trèo lên mái nhà bên cạnh, phá cửa sổ căn nhà cháy, tiếp cận những người mắc kẹt, phối hợp với một số người đưa nạn nhân xuống đất.

Một số chiến sĩ kéo vòi rồng dập lửa, chống cháy lan sang ôtô đang đậu cạnh nguồn lửa. Khoảng 20 phút sau hỏa hoạn được khống chế. Sự cố không gây thương vong, nhưng thiêu rụi nhiều đồ đạc, tài sản trong ngôi nhà.

Đình Văn