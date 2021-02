Giải chạy VM Quy Nhơn in thành tích lên áo Finisher

Các vận động viên hoàn thành cự ly 42km với thành tích dưới 4 giờ sẽ được nhận chiếc áo Finisher đặc biệt.

Tương tự giải chạy đêm Hà Nội, VnExpress Marathon Quy Nhơn 2021 sẽ in thành tích cá nhân lên áo Finisher cự ly 42 km với 3 mức thành tích: chạy dưới 3 giờ, dưới 3 giờ 30 phút và 4 giờ đồng hồ (tương đương Sub 3, Sub 3:30, Sub 4). Thời gian căn cứ vào chiptime của Ban tổ chức. Các vận động viên hoàn thành 42km từ 4 giờ trở lên vẫn nhận áo Finisher như bình thường.

Giải sẽ diễn ra ngày 6/6 tại thành phố biển Quy Nhơn.

Theo thiết kế dự kiến, áo có màu trắng, in logo của giải VnExpress Marathon Quy Nhơn ở mặt trước. Mặt sau có dòng chữ Finehser Full Marathon in theo chiều dọc cùng thành tích.

Thiết kế minh hoạ mẫu áo Finisher 42km tại VnExpress Marathon.

Tại các giải của VnExpress Marathon, áo Finisher là vật phẩm mà runner cự ly 21, 42 km luôn mong chờ sau hành trình chinh phục cự ly, bên cạnh huy chương. Việc đưa thành tích lên áo không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực của họ mà còn nhằm khích lệ người yêu chạy tiếp tục tập luyện, vượt qua giới hạn bản thân.

Hiện runner còn hơn 3 tháng để đăng ký và tập luyện, trước khi giải diễn ra vào sáng sớm Chủ nhật, ngày 6/6 tại thành phố biển Quy Nhơn.

Bước sang năm thứ 3 tổ chức, giải đã trở thành một trong những sự kiện thể thao lớn nhất tại Bình Định và thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia. Ban tổ chức cho biết, chỉ trong vòng 7 ngày của giai đoạn bán vé Super Early Bird, đã có hơn 3.000 vận động viên đăng ký tham dự. Trong đó, hơn 50% là các runner đăng ký cự ly 21km và 42km.

Hàng nghìn runner đang chuẩn bị xuất phát tại VM Quy Nhơn 2020.

Hiện giải bước vào giai đoạn bán vé Regular. Các vận động viên thân thiết được giảm lần lượt 20% và 30% cho người tham gia lần 2 và 3. Ưu đãi này sẽ kéo dài đến khi đóng cổng đăng ký, ngày 6/5.

VM Quy Nhơn là giải tổ chức sớm nhất trong hệ thống VnExpress Marathon trong năm 2021. Độc giả yêu chạy có thể tìm hiểu thông tin tại đây để tham gia.

Phạm An