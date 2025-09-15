Giải chạy UOB Heartbeat 2025 gây quỹ hơn 940 triệu đồng

Hơn 2.000 người tham gia giải chạy, gây quỹ hơn 940 triệu đồng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục số cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long.

Chiều 13/9 tại công viên P2, Phú Mỹ Hưng (TP HCM), Ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức Giải chạy bộ UOB Heartbeat 2025 với sự góp mặt của nhân viên, khách hàng, đối tác và người thân. Sự kiện bước sang năm thứ 8, thu hút hơn 2.000 người tham gia ở các cự ly 3 km, 5 km và 10 km.

Với mỗi km hoàn thành, Ngân hàng UOB Việt Nam đóng góp 30.000 đồng vào quỹ UOB Heartbeat. Bên cạnh đó, các nhân viên, đối tác và khách hàng của UOB Việt Nam cùng tổ chức một hội chợ thiện nguyện ngay tại sự kiện. Toàn bộ doanh thu cũng đóng góp vào quỹ.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, cùng nhân viên, khách hàng, đối tác tập trung tại vạch xuất phát. Ảnh: UOB Việt Nam

Trước đó hai tháng, nhân viên ngân hàng cũng tổ chức chuỗi hoạt động gây quỹ nội bộ gồm đêm nhạc, bán các vật phẩm gồm túi đeo chéo, túi tole, áo thun UOB Heartbeat làm từ nguyên liệu tái chế, thú bông do người khuyết tật làm. Tổng số tiền đạt hơn 940 triệu đồng, mức cao nhất kể từ khi chương trình diễn ra tại Việt Nam.

Khoản đóng góp sẽ chuyển cho Saigon Children's Charity CIO nhằm trang bị ba phòng máy tính phục vụ gần 2.000 học sinh tại Trường THCS Lương Thế Vinh, Võ Trường Toản và Nguyễn Văn Trỗi (An Giang). Đây là một phần trong cam kết 5 năm của UOB Việt Nam (2023-2027), với mục tiêu trang bị tổng cộng năm phòng máy tính cho học sinh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngân hàng UOB Việt Nam gây quỹ hơn 940 triệu đồng qua giải chạy UOB Heartbeat 2025. Ảnh: UOB Việt Nam

Ông Victor Ngo, Tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Tập đoàn UOB và hơn 30 hoạt động tại Việt Nam, UOB tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ cộng đồng nơi Ngân hàng hoạt động.

"Giải chạy UOB Heartbeat là minh chứng cho sức mạnh của sự gắn kết khi chúng tôi cùng chung tay với các nhân viên, khách hàng và đối tác để tạo nên những tác động tích cực, ý nghĩa. Thông qua cam kết 5 năm, chúng tôi muốn mở rộng cơ hội học tập số cho trẻ em tại Đồng bằng sông Cửu Long, trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để phát triển trong nền kinh tế số", Tổng giám đốc chia sẻ.

Từ năm 2023, ngân hàng phối hợp cùng Saigon Children's Charity đã lắp đặt 3 phòng máy vi tính tại An Giang, phục vụ hơn 1.100 học sinh Trường Tiểu học Tri Tôn và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Về phía, Saigon Children’s Charity CIO, ông Damien Roberts - Giám đốc điều hành, đánh giá sự đồng hành của UOB Việt Nam đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, giúp trẻ em có thêm điều kiện tiếp cận giáo dục số và công cụ học tập để xây dựng tương lai.

"Chúng tôi mong muốn tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa này và tiếp tục lan tỏa cơ hội đến với nhiều trẻ em hơn nữa trong những năm tới", ông Damien Roberts bày tỏ.

Hơn 2.000 người tham gia Giải chạy bộ UOB Heartbeat 2025 tại Việt Nam. Ảnh: UOB Việt Nam

UOB Heartbeat là chương trình trách nhiệm xã hội của Tập đoàn UOB, tổ chức tại 19 thị trường nơi ngân hàng hoạt động. Ra đời từ năm 2007, chương trình đã gây quỹ hơn 23 triệu SGD (tương đương khoảng 18 triệu USD) để hỗ trợ các mục tiêu xã hội gắn với ba trọng tâm CSR của UOB bao gồm: nghệ thuật, trẻ em và giáo dục.

UOB có mặt tại Việt Nam từ năm 1993, bắt đầu bằng văn phòng đại diện tại TP HCM. Đến năm 2018, UOB Việt Nam chính thức hoạt động với tư cách là ngân hàng con 100% vốn nước ngoài của Ngân hàng UOB tại Singapore. Hiện ngân hàng có 5 chi nhánh tại TP HCM và Hà Nội, phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Lan Anh