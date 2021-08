Giải chạy 'Sharing together' thay đổi hình thức tham gia

Runner đăng ký giải chạy ảo "Sharing together" có thể chạy và ghi nhận kết quả từ 0h00 ngày hôm sau, thay vì đợi đến ngày ngày mở cổng 11/10.

Giai đoạn đăng ký của "Sharing together" kéo dài từ ngày 6/8 đến hết ngày 11/10. Trong thời gian này, runner đăng ký tham gia có thể chạy và ghi nhận kết quả ngay từ 0h00 phút ngày hôm sau. Thời gian ghi nhận kết quả là 60 ngày kể từ khi đăng ký.

Đăng ký tham gia tại đây

Như vậy, với hình thức mới, các chân chạy có thể tham gia giải ngay thay vì đợi đến tháng 10 như thể lệ cũ. Hình thức mới sẽ tạo thêm động lực cho runner tham gia giải. Runner có thể lựa chọn chạy tích luỹ ở các cự ly: 10km, 21km, 42km, 100km, 150km. Trong thời gian của giải, runner có thể chạy không giới hạn số lần, miễn sao tích luỹ đủ số quãng đường đã đăng ký.

Tại một số địa phương đang có tình hình dịch căng thẳng, Ban tổ chức khuyến khích runner chạy trong phòng ngủ, trong nhà, khoảng sân trước cửa, khoảng 1-2km mỗi ngày. Như vậy sau 60 ngày, runner có thể hoàn thành thử thách của "Sharing together".

Runner trên đường chạy VM Huế 2020. Ảnh: VM

Mức phí tham gia "Sharing together" là 100.000 đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được Ban tổ chức ủng hộ cho chương trình "Tiếp sức cho tâm dịch" của quỹ HOPE, hỗ trợ cho tuyến đầu, mua những vật tư y tế như khẩu trang, gel rửa tay diệt khuẩn, quần áo bảo hộ chuyên dụng, buồng khử khuẩn và đặc biệt là máy trợ thở. Runner đã đăng ký hoặc chưa đăng ký có thể quyên góp số tiền tuỳ theo khả năng thông qua cổng quyên góp của V-Race.

"Sharing together" do VnExpress khởi động trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trên khắp cả nước, đặc biệt là các tỉnh thành phía Nam. Trong thời điểm này, giá trị sức khỏe và tinh thần con người cũng được đặt lên hàng đầu. "Sharing together" như một lời động viên mọi người cùng chăm sóc sức khỏe, tập luyện thể thao tại nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Runner sau khi đăng ký cần dùng ứng dụng Strava kết nối với nền tảng V-Race của VnExpress để ghi nhận kết quả. Sau khi hoàn thành thử thách của "Sharing together", runner sẽ nhận được chứng nhận điện tử, huy chương điện tử để lưu lại một kỷ niệm đẹp về một chặng đường tập luyện.

Hoài Phương