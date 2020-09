Giải bóng đá phong trào Hà Tĩnh tìm ra nhà vô địch

Giải bóng đá nam phong trào thành phố Hà Tĩnh mở rộng năm 2020 tranh cúp Huda khởi tranh ngày 18/7 và thu hút sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ tỉnh nhà.

Giải đấu diễn ra với thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm để chọn ra đội nhất, nhì, ba. Vì vậy, càng về cuối các trận đấu lại càng trở nên kịch tính, vì chỉ một bàn thắng thôi cũng có thể quyết định thứ hạng của các đội bóng.

Các đội bóng đều nhập cuộc với sự quyết tâm cao độ.

Đáp lại sự nhiệt tình của khán giả, 12 đội bóng đã thi đấu hết mình để cống hiến những trận cầu mãn nhãn. Sự quyết tâm, nền thể lực sung mãn cùng lối đá đầy kỹ thuật của cá các cầu thủ đã tạo nên nhiều tình huống bóng gay cấn.

Với đội hình đồng đều và sự bền bỉ từ đầu giải, FC New Focus (thành phố Hà Tĩnh) chắc chắn giành chức vô địch với khoảng cách an toàn so với các đội bóng còn lại. Sự kịch tính được dồn về những cuộc tranh tài giành vị trí thứ nhì và ba; cuối cùng, lần lượt thuộc về FC Bến Xe và FC Friends (thành phố Hà Tĩnh).

FC New Focus (áo trắng) thi đấu thuyết phục để giành ngôi vương.

Các trận đấu trong khuôn khổ giải đã đem lại cho những cổ động viên trung thành nhiều cảm xúc. Đồng hành cùng đội nhà trong suốt chặng đường của giải năm nay, anh Trịnh Xuân Dương chia sẻ: "Tôi có chút nuối tiếc vì FC Friends không vô địch nhưng tôi phấn khích khi thấy các cầu thủ thi đấu hết mình".

Các cầu thủ và người hâm mộ có nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong suốt mùa giải.

Giải đấu năm nay đã khép lại trọn vẹn về cả chuyên môn lẫn khâu tổ chức. Bia Huda đã đồng hành cùng giải bóng đá nam phong trào thành phố Hà Tĩnh mở rộng năm 2020 lần thứ nhất. Theo ban tổ chức, thương hiệu góp phần không nhỏ tạo nên thành công của giải đồng thời nuôi dưỡng và lan toả tình yêu bóng đá trong cộng đồng người Hà Tĩnh.

Văn Nam