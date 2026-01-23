Giải Arab Saudi dùng sức hút của Ronaldo để đăng tin tuyển dụng

Saudi Pro League đăng tin tuyển tiền vệ trụ trên một website tìm việc của bóng đá Tây Ban Nha với lương gần 1,2 triệu USD mỗi tháng, cùng thông điệp "Bạn có muốn đối đầu Cristiano Ronaldo?".

Thông tin tuyển mộ được đăng tải công khai trên Futboljobs, một trang web của Tây Ban Nha, nhằm tìm kiếm một cầu thủ có kinh nghiệm phù hợp, với mức đãi ngộ gần 1,2 triệu USD mỗi tháng. Đơn vị tuyển dụng được ghi rõ là giải Saudi Pro League, kèm theo logo chính thức và danh sách các yêu cầu cụ thể cho ứng viên. Nếu trúng tuyển, cầu thủ này sẽ có cơ hội đối đầu với những siêu sao như Ronaldo hay Sadio Mane.

Thông báo ghi rõ tiền vệ phòng ngự này phải từng thi đấu tại các giải VĐQG có cấp độ tương đương hoặc cao hơn. Các ứng viên cần nộp sơ yếu lý lịch, video tổng hợp nổi bật hoặc đường dẫn hồ sơ trên trang thống kê chuyển nhượng Transfermarkt. Ngoài ra, Saudi Pro League yêu cầu cầu thủ phải là dạng chuyển nhượng tự do, hoặc có người đại diện sở hữu 100% quyền hạn thay vì hình thức sở hữu chung phức tạp.

Cristiano Ronaldo đi bóng trong trận chung kết Riyadh Season Cup gặp Al Hilal trên sân Kingdom tại Riyadh, Arab Saudi ngày 8/2/2024. Ảnh: AP

Mức lương được cam kết cho vị trí này dao động từ 700.000 USD đến 1,17 triệu USD mỗi tháng. Đây được xem là một phương thức tuyển dụng lạ lẫm và "không giống ai" ở cấp độ bóng đá đỉnh cao. Thông thường, chính các CLB mới là đơn vị tìm kiếm cầu thủ thông qua mạng lưới của giới đại diện cầu thủ, chỉ khi "cực chẳng đã" mới thông qua các sàn môi giới như Futboljobs.

Saudi Pro League đã thăng tiến vượt bậc về danh tiếng trong vài mùa gần đây nhờ chiến lược vung tiền chiêu mộ các tên tuổi lớn. Chỉ tính riêng giai đoạn 2023 đến 2025, giải đấu này đã chi tổng cộng 1,75 tỷ USD cho các ngôi sao ngoại quốc nhằm tăng sức hút.

Dự án tầm cỡ mang tên "Tầm nhìn 2030" của bóng đá Arab Saudi được hậu thuẫn bởi Quỹ Đầu tư Công (PIF) của nước này, với khối tài sản ước tính khoảng 940 tỷ USD.

Hiện tại, PIF sở hữu bốn CLB lớn nhất giải là Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad và Al-Ahli với ngân sách hàng năm duy trì ở mức 2 tỷ USD. Dù Arab Saudi sẽ là chủ nhà của World Cup 2034, giới phân tích vẫn đang quan tâm liệu sức hút của giải VĐQG nước này có thể duy trì được sự bền vững hay không.

Ronaldo hiện vẫn là bản hợp đồng mang tính biểu tượng nhất của Saudi Pro League. Năm ngoái, anh đã gia hạn hợp đồng thêm hai năm với Al-Nassr. Theo truyền thông đất nước Tây Á, đây là thỏa thuận béo bở nhất lịch sử thể thao với mức lương cơ bản lên tới 660 triệu USD cho toàn bộ thời hạn hợp đồng. Ngoài ra, siêu sao người Bồ Đào Nha còn nhận khoản thưởng ký kết 33 triệu USD, con số này sẽ tăng lên 51 triệu USD nếu anh kích hoạt năm thứ hai của hợp đồng.

Dù truyền thông luôn xoáy sâu vào các siêu sao như Ronaldo, nhưng qua mẩu tin tuyển dụng kỳ lạ này, có thể thấy cơ hội kiếm tiền tại vùng Vịnh vẫn đang rộng mở với cả những cầu thủ nằm ngoài nhóm tinh anh thế giới.

Hiện tại, danh tính CLB cụ thể của Saudi Pro League muốn tuyển dụng cầu thủ qua thông báo vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nếu có một tiền vệ phòng ngự nào bất ngờ chuyển đến giải đấu trong tháng 1 này, rất có thể họ đã tìm được việc theo cách nộp đơn xin việc trực tuyến.

Hà Phương tổng hợp