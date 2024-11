Giá yen lên cao nhất 6 tuần

Giá yen tăng 1,2% so với đôla Mỹ, khi nhà đầu tư đặt cược Nhật Bản nâng lãi suất tháng tới.

Ngày 29/11, yen Nhật có thời điểm lên 149,77 JPY đổi một USD. Đây là lần đầu tiên nội tệ Nhật Bản chạm mốc này kể từ ngày 21/10. Hiện tại, tỷ giá là 150 JPY một USD.

"Yen đang trong đà tăng. Khi khối lượng giao dịch vào dịp nghỉ lễ thấp đi, rất ít yếu tố có thể chặn lại đà tăng này", Matt Simpson - nhà phân tích thị trường tại City Index cho biết.

Diễn biến tỷ giá USD/JPY một năm qua. Đồ thị: Reuters

Yen mạnh lên khi nhà đầu tư ngày càng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất trong phiên họp ngày 19/12. Xác suất nâng lãi thêm 25 điểm cơ bản tháng tới hiện là 57%.

Khả năng này tăng lên sau khi Nhật Bản công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản (không tính giá thực phẩm) tháng 11 của Tokyo. Theo đó, CPI tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức này cao hơn mục tiêu 2%, nhỉnh hơn dự báo của thị trường (2,1%) và mạnh hơn đáng kể so với số liệu tháng 10 (1,8%).

Dù vậy, các nhà phân tích tại Công ty Chứng khoán Mizuho cho rằng BOJ sẽ vẫn giữ nguyên lãi suất tháng tới. "Thị trường đang phản ứng quá đà với số liệu CPI", các nhà phân tích nhận xét.

Yen Nhật còn tăng giá do nhu cầu trú ẩn, khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuần này dọa áp thuế nhập khẩu với hàng hóa Mexico, Canada và Trung Quốc. Tuần này, yen đã tăng 3% - mạnh nhất kể từ tháng 7/2023.

Không chỉ yen, hầu hết tiền tệ lớn khác đều tăng giá so với USD. Bảng Anh, đôla New Zealand và nhân dân tệ Trung Quốc đều lên cao nhất hơn một tuần so với đôla Mỹ. Bảng hiện tăng 0,2% lên 1,27 GBP một USD. Euro tăng 1,4%, lên 1,05 EUR một USD. Dù vậy, từ đầu tháng, euro đã giảm 2,8% - tệ nhất kể từ tháng 5/2023.

Nhân dân tệ hiện tăng 0,3% lên 7,23 CNY một USD. Đôla New Zealand tăng 0,45%, đổi được 0,59 USD - cao nhất hơn một tuần.

Dollar Index - đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện giảm 0,2% về 105,8 điểm. Có lúc, chỉ số này xuống thấp nhất 2 tuần. Dù vậy, tính chung cả tháng, đôla Mỹ đã tăng hơn 2%, do nhà đầu tư kỳ vọng chiến thắng của ông Trump sẽ có lợi cho đồng tiền này.

Ngày 29/11, khu vực đồng euro sẽ nhận báo cáo lạm phát tháng 11, nhiều khả năng ảnh hưởng đến tốc độ cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Quan chức ECB Francois Villeroy de Galhau hôm 28/11 cho rằng cơ quan này nên cởi mở với khả năng giảm lãi suất mạnh tay tháng tới.

Hà Thu (theo Reuters)