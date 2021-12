Giá xoài, mận tăng gấp đôi

Giá bán xoài cát hoà lộc lên 60.000-70.000 đồng một ký, mận cũng tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, lên gần 20.000 đồng.

Ông Nguyễn Phú Hiệp, nông dân trồng xoài ở xã Mỹ Hội (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, xoài cát chu cân xô giá 23.000 đồng một ký, tăng gần gấp đôi so với cách đây một tháng.

"Giá bán xoài cát hoà lộc cũng bắt đầu tăng tương đương các năm, lên 60.000-70.000 đồng mỗi kg, sau thời gian bị ùn ứ do dịch", ông nói.

Nhà vườn tỉnh Đồng Tháp bán xoài cho thương lái hiện giá các loại xoài đăng tăng (trừ xoài Đài Loan). Ảnh: Ngọc Tài

Một nông sản khác đang có giá tăng mạnh là mận an phước hiện thu mua tại vườn khoảng 20.000 đồng một kg. Giá này tăng 2.000 đồng mỗi kg so với năm ngoái và tăng gấp đôi so với thời điểm nông sản ùn ứ, cách đây 3 tháng.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, người trồng 1.500 m2 mận ở Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết, vừa bán 1,5 tấn mận. Sau khi trừ chi phí ông có lời hơn 20 triệu đồng.

"Mận An Phước mỗi năm có 3 vụ, trong đó vụ nghịch khoảng tháng 7-8 âm lịch, mận hút hàng, giá bán có thể tăng lên 50.000-60.000 đồng một ký", ông cho hay.

Mận An Phước của nhà vườn huyện Lai Vung (Đồng Tháp) chuẩn bị cân bán, giá bán tăng nhẹ so với các năm. Ảnh: Ngọc Tài

Lý giải giá xoài tăng cao, nhiều nhà vườn ở tỉnh Đồng Tháp cho biết do nguồn cung khan hiếm. Vườn xoài 4.000 m2 của ông Nguyễn Văn Chì (TP Cao Lãnh) chỉ thu được gần một tấn trái, bằng 30% so với cùng kỳ 2020. Đầu tháng 9, ông xử lý ra hoa 3 lần nhưng đều không đạt.

"Thời tiết mưa nhiều, xoài ít ra bông và bị rụng trái. Giá tăng nhưng nông dân không mừng vì không có xoài để bán", ông Chì cho biết. Cả vụ, ông chỉ bán được 6 triệu đồng tiền xoài nhưng chi phí sản xuất hết 10 triệu đồng.

Ngoài ra, ngành chức năng tỉnh này cũng ghi nhận sản lượng xoài toàn tỉnh đợt này giảm chỉ bằng 60% so với năm trước. Tổng diện tích xoài của Đồng Tháp vào khoảng 12.000 ha, sản lượng hằng năm gần 130.000 tấn, phân bố 60% ở huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh.

Riêng xoài Đài Loan, giá lao dốc do ùn ứ tại cửa khẩu xuất sang Trung Quốc. Ông Huỳnh Thanh Sơn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cao Lãnh, cho biết giá bán loại xoài này giảm sâu từ 45.000 đồng một ký xuống còn 20.000 đồng. "Trên địa bàn huyện này có gần 20 vựa xoài nhưng chỉ còn 1-2 vựa mua xoài Đài Loan", ông Sơn nói.

Theo các tiểu thương, thị trường trái cây (trừ các loại phụ thuộc thị trường Trung Quốc) dịp cuối năm thường hút hàng và xu hướng tăng giá do nhu cầu tăng.

Ngọc Tài