Giá xoài cát Hòa Lộc tăng mạnh

Giá xoài cát Hòa Lộc tại An Giang tăng gấp rưỡi so với những tháng đầu năm do nguồn cung giảm trong lúc nhu cầu tiêu thụ cao.

Tại xã Hòn Đất (An Giang), xoài cát Hòa Lộc được thương lái thu mua 40.000-60.000 đồng một kg, cao hơn khoảng 15.000-20.000 đồng so với đầu năm và cùng kỳ 2024. Với mức giá này, nông dân thu lãi 10.000-20.000 đồng mỗi kg, song sản lượng lại sụt giảm.

Ông Nguyễn Thành Đô - Giám đốc Hợp tác xã xoài cát Hòa Lộc Hòn Đất, cho biết vụ nghịch năm nay sản lượng tại cơ sở của ông giảm khoảng 20% do mưa nhiều khiến cây đậu trái thấp, tỷ lệ quả đạt mẫu mã đẹp hiếm. "Nhiều hộ hiện không còn xoài bán vì đang xử lý ra hoa cho vụ Tết, nguồn cung ra thị trường rất hạn chế nên giá bị đẩy lên", ông nói.

Một nông dân khác ở An Giang cho hay thời điểm từ tháng 8 đến tháng 10, chi phí chăm sóc cao, mỗi kg xoài thành phẩm đã 35.000-40.000 đồng, trong khi sản lượng ít nên chỉ những vườn làm bài bản mới có lãi tốt. Ngoài yếu tố thời tiết, diện tích xoài giảm khi nhiều hộ chuyển sang trồng mít, sầu riêng cũng góp phần khiến hàng khan hiếm.

Xoài cát Hòa Lộc được bán tại cửa hàng trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông (TP HCM). Ảnh: Thi Hà

Tại TP HCM, giá bán lẻ xoài cát Hòa Lộc dao động 80.000-140.000 đồng mỗi kg tùy loại. Nhiều tiểu thương cho biết mức giá này cao nhất từ đầu năm.

Chị Hạnh, chủ cửa hàng trái cây ở phường An Hội Đông, nói xoài loại 1 lấy tại chợ đầu mối 100.000-110.000 đồng mỗi kg nên khi ra quầy bán giá 120.000 đồng.

Theo chị Hoàng Anh, chủ cửa hàng ở chợ Bà Chiểu, xoài đang là loại trái cây nội địa đắt nhất, vượt cả sầu riêng, nên phải nhập thêm hàng loại 2 và 3 cho khách dễ lựa chọn. Riêng xoài organic, khách phải đặt trước với giá 180.000-200.000 đồng một kg.

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức xác nhận lượng xoài về chợ hiện rất ít do trái vụ, trong khi sức mua tháng 7 âm lịch tăng đột biến, khiến giá leo thang. Tại các hệ thống bán lẻ cao cấp, xoài Hòa Lộc thương hiệu chú Chín được bán giá 189.000 đồng một kg loại mango king, cao hơn nhiều loại nhập khẩu.

Ở thị trường xuất khẩu, Tổng giám đốc Vina T&T Group Nguyễn Đình Tùng cho biết đơn hàng đi Mỹ vẫn duy trì đều đặn, nhưng do tỷ lệ trái đẹp ít nên giá càng cao. "Xoài Hòa Lộc khó bảo quản, phần lớn phải vận chuyển bằng đường hàng không để giữ chất lượng, chi phí càng đội lên", ông nói và kỳ vọng khoảng một tháng nữa khi vào chính vụ, nguồn cung dồi dào sẽ giúp xuất khẩu tăng tốc.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 7 tháng đầu năm, xuất khẩu xoài đạt 265,9 triệu USD, trong đó xoài tươi chiếm 189,7 triệu USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Việt Nam hiện có hơn 114.000 ha xoài, tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh trọng điểm như Đồng Tháp, An Giang, Sơn La và Đồng Nai. Riêng An Giang có hơn 12.000 ha xoài, trong đó huyện Chợ Mới chiếm một nửa.

Thi Hà