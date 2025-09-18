Giá xăng vượt 20.500 đồng một lít

Giá xăng, dầu cùng tăng từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 200 đồng, lên 20.600 đồng một lít, E5 RON 92 cũng thêm 230 đồng, ở mức 19.980 đồng.

Tương tự, dầu diesel tăng 60 đồng, lên 18.700 đồng mỗi lít. So với cách đây 7 ngày, dầu hỏa có giá 18.540 đồng một lít, mazut là 15.130 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 20.600 + 200 Xăng E5 RON 92 19.980 + 230 Dầu diesel 18.700 + 60 Dầu hoả 18.540 + 180 Dầu mazut 15.130 + 40

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Từ 1/8, hai đầu mối lớn nhất thị trường xăng dầu là Petrolimex và PVOIL thí điểm bán xăng E10- loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất chỉ bán xăng E10 từ đầu năm sau.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm.

Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng so với kỳ điều hành trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân tăng 1,4% lên 82,7 USD; dầu diesel và mazut cùng thêm 0,5%.

Phương Dung