Giá xăng vượt 19.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu cùng tăng 10-410 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 410 đồng, lên 19.290 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng thêm 400 đồng, có giá mới 18.830 đồng.

Tương tự, các mặt hàng dầu cùng tăng 10-410 đồng một lít, kg so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt lên mức 18.460 đồng và 18.510 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 19.290 + 410 Xăng E5 RON 92 18.830 + 400 Dầu diesel 18.460 + 10 Dầu hoả 18.510 + 120 Dầu mazut 15.560 + 410

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua chịu ảnh hưởng từ các thông tin như tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng và xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn.

Theo đó, giá nhiên liệu thế giới có xu hướng tăng so với kỳ trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân tăng 3,2% lên 76,6 USD; dầu diesel thêm 0,2%, mazut 3,4%.

Nghị định về kinh doanh xăng dầu dự kiến được ban hành tháng này, sửa đổi theo hướng trao quyền điều hành giá cho doanh nghiệp. Giá mặt hàng này sẽ lên và xuống theo diễn biến thế giới, với chu kỳ điều hành phù hợp.

Đến hết năm ngoái, số lượng thương nhân kinh doanh xăng dầu mặt đất còn 26, nhiên liệu bay còn 5. Số doanh nghiệp phân phối xăng dầu còn hoạt động là 252 đơn vị. Như vậy, số lượng hoạt động đã giảm 2 thương nhân đầu mối và 24 thương nhân phân phối so với năm ngoái.

Lượng tiêu thụ xăng dầu năm ngoái ước khoảng 26,4 triệu m3, tấn, tăng 1,85% so với năm 2024. Tồn kho đến cuối năm còn 1,7 triệu m3, tấn.

Năm nay, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được phân giao cho các đầu mối là 31,7 triệu m3, tấn. Theo Bộ Công Thương, tình hình chính trị, kinh tế thế giới vẫn còn khó đoán, có thể tác động đến nguồn cung, giá xăng dầu. Họ lo ngại việc thiếu xăng dầu cục bộ có thể xảy ra. Do đó, nhà điều hành sẽ theo dõi chặt tình hình cung cầu, giá xăng thế giới và trong nước. Đồng thời, họ sẽ phối hợp với các bộ ngành, địa phương để tham mưu Chính phủ giải pháp kịp thời.

Phương Dung