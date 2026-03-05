Giá xăng trung bình tại Mỹ tăng mạnh nhất trong 4 năm

Giá bán lẻ trung bình tại các cây xăng trên khắp nước Mỹ ghi nhận mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 3/2022, khi chiến sự Iran diễn biến phức tạp.

Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA) thông báo giá trung bình đối với xăng thông thường trên toàn quốc ngày 3/3 tăng từ 3 USD lên 3,11 USD/gallon, giá xăng cao cấp tăng từ 3,86 USD lên 3,98 USD/gallon. Một gallon bằng khoảng 3,8 lít.

Đây là mức tăng trong một ngày lớn nhất của giá xăng bán lẻ trung bình ở Mỹ kể từ tháng 3/2022, cũng là lần đầu tiên giá xăng trung bình toàn quốc vượt mốc 3 USD/gallon trong năm 2026. Tất cả các bang, trừ Hawaii, đều ghi nhận giá tăng trong ngày 3/3.

Giá xăng trung bình tại Mỹ tiếp tục tăng trong ngày 4/3, với 3,198 USD/gallon cho xăng thông thường và 4,045 USD/gallon với xăng cao cấp.

Đợt tăng giá diễn ra trong bối cảnh xung đột lan rộng ở Trung Đông. Quân đội Mỹ - Israel liên tục tập kích Iran từ ngày 28/2, hạ hàng loạt quan chức cấp cao, tướng lĩnh và khiến gần 1.100 người thiệt mạng.

Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa vào loạt quốc gia Trung Đông và tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua.

Xung đột khiến thị trường dầu khí chao đảo, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung. Giá dầu Brent dao động trên 80 USD/thùng trong phiên giao dịch giữa ngày 3/3, tăng khoảng 4% so với ngày 2/3.

Theo AAA, người tiêu dùng Mỹ còn đối mặt thêm áp lực khi đợt cao điểm lái xe trong kỳ nghỉ mùa xuân năm nay sắp bắt đầu. Người Mỹ thường có xu hướng lái xe đưa gia đình đi du lịch đường dài trong nước vào thời kỳ này.

