Mỗi lít xăng tăng 578-604 đồng, các mặt hàng dầu giảm 83-125 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay (13/5).

Ôtô bơm nhiên liệu tại trạm của Petrolimex ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

Thông báo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, giá xăng hôm nay 13/5 tăng trở lại sau 8 lần điều chỉnh giảm. Theo đó, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 578 đồng, xăng RON 95 thêm 604 đồng. Còn dầu hoả giảm 83 đồng một lít, dầu diesel hạ 84 đồng và madut giảm 125 đồng một kg so với kỳ điều hành ngày 28/4.

Như vậy, sau điều chỉnh, mỗi lít xăng E5 RON92 lên mức tối đa 11.520 đồng, xăng RON95 là 12.235 đồng; dầu diesel giảm về 9.857 đồng, dầu hoả là 7.882 đồng và madut không cao hơn 8.545 đồng mỗi kg.

Cùng với tăng giá xăng, giảm giá dầu, nhà điều hành trích thêm từ Quỹ bình ổn giá 100 đồng một lít xăng E5 RON92, xăng RON95 là 800 đồng. Dầu diesel trích Quỹ bình ổn giá 1.400 đồng, diesel là 1.600 đồng và madut 500 đồng một kg. Liên bộ quyết định tiếp tục không chi Quỹ bình ổn giá xăng, dầu ở kỳ điều hành này.

Giá xăng tăng trở lại sau 8 đợt giảm giá liên tiếp từ đầu năm do bình quân thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày qua tăng trở lại, 5-6 USD/thùng xăng. Chẳng hạn, giá bình quân một thùng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92) tăng thêm hơn 5,9 USD, lên mức 24,420 USD; RON95 cũng tăng gần 6,7 USD lên 26,424 USD. Trong khi đó, so với kỳ trước, giá bình quân các mặt hàng dầu lại giảm 2,3 - 3,07% so với kỳ trước.

Anh Minh