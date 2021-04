Giá xăng ngày mai có thể tăng

Nếu không dùng Quỹ bình ổn, giá xăng tại kỳ điều chỉnh ngày mai có thể tăng 200-300 đồng mỗi lít, kg tuỳ loại.

Dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương đến ngày 22/4 cho thấy, bình quân giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore 15 ngày qua nhích tăng khoảng 3-4% so với chu kỳ trước đó. Giá mỗi thùng xăng RON 92 (loại để pha chế xăng E5 RON 92) ở mức 72,46 USD, tăng hơn 2 USD so với thời điểm 12/4. Tương tự, xăng RON 95 bình quân 74,82 USD một thùng, tăng 2,06 USD mỗi thùng so với kỳ trước. Với giá dầu, mỗi thùng dầu hoả bình quân 15 ngày qua ở ngưỡng 67,79 USD, cao hơn gần 4 USD so với kỳ điều hành trước.

Chia sẻ với VnExpress, lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội cho hay, nếu nhà điều hành không dùng tới Quỹ bình ổn tại kỳ điều hành xăng dầu ngày mai (27/4), dự báo giá bán lẻ xăng, dầu sẽ tăng 200-300 đồng một lít, kg tuỳ loại.

Nếu cơ quan quản lý giảm trích hoặc tăng chi Quỹ bình ổn giá, mặt bằng giá có thể tăng ít hơn hoặc giữ nguyên tuỳ mức độ trích lập và chi quỹ. Tuy nhiên vị này dự báo khả năng kỳ điều chỉnh ngày mai "không dùng quỹ nhiều".

Nếu giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng vào ngày mai, thì đây sẽ là đợt tăng giá trở lại sau khi được điều chỉnh giảm nhẹ ngày 12/4 (45-177 đồng một lít, kg tuỳ loại).

Hiện giá bán lẻ xăng E5 RON 92 là 17.800 đồng một lít, với xăng RON 95 là 18.970 đồng một lít. Dầu diesel hiện là 14.140 đồng một lít, còn mỗi lít dầu hoả đứng ở mức 12.820 đồng.

Anh Minh