Giá xăng xuống dưới 20.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu giảm 430-570 đồng một lít,kg từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 480 đồng, xuống 19.720 đồng một lít, E5 RON 92 hạ 490 đồng, ở mức 19.130 đồng.

Dầu diesel và dầu hỏa cùng giảm so với cách đây 7 ngày, tương ứng còn 18.600 và 18.430 đồng. Tương tự, dầu mazut hạ thêm 570 đồng một kg so với cách đây 7 ngày.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 19.720 - 480 Xăng E5 RON 92 19.130 - 490 Dầu diesel 18.600 - 430 Dầu hoả 18.430 - 570 Dầu mazut 14.800 - 570

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - được Petrolimex và PVOIL thí điểm bán từ 1/8. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất chỉ bán loại xăng này từ đầu năm sau.

