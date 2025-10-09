Giá xăng xuống dưới 20.000 đồng một lít

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 480 đồng, xuống 19.720 đồng một lít, E5 RON 92 hạ 490 đồng, ở mức 19.130 đồng.
Dầu diesel và dầu hỏa cùng giảm so với cách đây 7 ngày, tương ứng còn 18.600 và 18.430 đồng. Tương tự, dầu mazut hạ thêm 570 đồng một kg so với cách đây 7 ngày.
Giá xăng, dầu thay đổi như sau:
|Mặt hàng
|Giá mới
|Thay đổi
|Xăng RON 95-III
|19.720
|- 480
|Xăng E5 RON 92
|19.130
|- 490
|Dầu diesel
|18.600
|- 430
|Dầu hoả
|18.430
|- 570
|Dầu mazut
|14.800
|- 570
Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại
Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - được Petrolimex và PVOIL thí điểm bán từ 1/8. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất chỉ bán loại xăng này từ đầu năm sau.
* Tiếp tục cập nhật
Phương Dung