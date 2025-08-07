Giá xăng vượt 20.000 đồng một lít

Giá xăng tăng, dầu giảm (trừ mazut) từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 230 đồng, lên 20.070 đồng một lít. E5 RON 92 cũng thêm 200 đồng, ở mức 19.600 đồng.

Ngược lại, dầu diesel giảm 260 đồng, xuống 18.800 đồng mỗi lít. So với cách đây 7 ngày, dầu hỏa có giá 18.660 đồng một lít, mazut tăng lên 15.640 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 20.070 + 230 Xăng E5 RON 92 19.600 + 200 Dầu diesel 18.800 - 260 Dầu hoả 18.660 - 50 Dầu mazut 15.640 + 110

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Từ 1/8, hai đầu mối lớn nhất thị trường xăng dầu là Petrolimex và PVOIL sẽ thí điểm bán xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng. Trong đó, Petrolimex thí điểm bán xăng này tại TP HCM, còn PVOIL triển khai tại Hà Nội, Hải Phòng. Đây là bước đi đầu tiên trong lộ trình chuyển đổi toàn quốc sang nhiên liệu xanh, dự kiến bắt đầu từ năm 2026.

Hiện mức thuế VAT với xăng dầu là 8%, duy trì tới hết năm sau, theo Nghị quyết của Quốc hội.

Năm nay, tổng nguồn cung tối thiểu Bộ Công Thương phân giao cho các thương nhân đầu mối là hơn 29,5 triệu m3, tấn xăng dầu các loại. Nửa đầu năm, nguồn hàng các doanh nghiệp chuẩn bị cho thị trường nội địa khoảng 13,86 triệu m3, tấn, tương đương 47% kế hoạch. Tuy nhiên, mức tiêu thụ thực tế là 12,6 triệu m3, tấn, nên lượng tồn kho khoảng 1,7-1,8 triệu m3, tấn.

Phương Dung