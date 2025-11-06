Giá xăng giảm, dầu tăng từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 70 đồng, xuống 20.410 đồng một lít, E5 RON 92 bớt 80 đồng, ở mức 19.680 đồng.

Ngược lại, dầu diesel và dầu hỏa cùng tăng 120 đồng một lít so với cách đây 7 ngày, tương ứng lên 19.320 và 19.390 đồng. Riêng dầu mazut giảm 310 đồng một kg, ở 14.320 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 20.410 - 70 Xăng E5 RON 92 19.680 - 80 Dầu diesel 19.320 + 120 Dầu hoả 19.390 + 120 Dầu mazut 14.320 - 310

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - được Petrolimex và PVOIL thí điểm bán từ 1/8. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất chỉ bán loại xăng này từ đầu năm sau.

Vừa qua, Ủy ban Thượng vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, đến hết năm sau, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng một lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng mỗi kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, USD tăng giá, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng. Trong khi đó, xăng và sản phẩm chưng cất giảm, OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12 và tạm dừng tăng sản lượng khai trong quý I/2026.

Các yếu tố nêu trên khiến giá nhiên liệu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng giảm so với kỳ trước, tuỳ mặt hàng. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân giảm 0,5% xuống 81,8 USD; dầu diesel thêm 0,8%, còn mazut giảm 2,9%.

Phương Dung