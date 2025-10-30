Giá xăng lên sát 20.500 đồng một lít

Giá xăng, dầu cùng tăng 540-1.320 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 760 đồng, lên 20.480 đồng một lít, E5 RON 92 thêm 710 đồng, ở mức 19.760 đồng.

Tương tự, dầu diesel và dầu hỏa cùng tăng 540-1.320 đồng một lít so với cách đây 7 ngày, tương ứng lên 19.200 và 19.270 đồng. Dầu mazut thêm 540 đồng một kg, ở 14.630 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 20.480 + 760 Xăng E5 RON 92 19.760 + 710 Dầu diesel 19.200 + 1.320 Dầu hoả 19.270 + 1.160 Dầu mazut 14.630 + 540

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - được Petrolimex và PVOIL thí điểm bán từ 1/8. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất chỉ bán loại xăng này từ đầu năm sau.

Vừa qua, Ủy ban Thượng vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, đến hết năm sau, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng một lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng mỗi kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.

Phương Dung