Giá xăng, dầu cùng tăng từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 270 đồng, lên 20.360 đồng một lít, E5 RON 92 cũng thêm 310 đồng, ở mức 19.770 đồng.

Tương tự, dầu diesel tăng 450 đồng, lên 18.350 đồng mỗi lít. So với cách đây 7 ngày, dầu hỏa có giá 18.220 đồng một lít, mazut là 15.260 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 20.360 + 270 Xăng E5 RON 92 19.770 + 310 Dầu diesel 18.350 + 450 Dầu hoả 18.220 + 410 Dầu mazut 15.260 + 150

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Từ 1/8, hai đầu mối lớn nhất thị trường xăng dầu là Petrolimex và PVOIL thí điểm bán xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất chỉ bán xăng E10 từ đầu năm sau.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như Mỹ tăng thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, Ukraine với Nga gia tăng tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau.

Biến động địa chính trị - kinh tế khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân tăng 1,6% lên 81,3 USD; dầu thêm 1,1-2,9%.

Phương Dung