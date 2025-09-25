Giá xăng về sát 20.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu diesel cùng giảm từ 15h hôm nay, trong khi dầu hỏa và mazut tăng nhẹ, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 440 đồng, xuống 20.160 đồng một lít, E5 RON 92 cũng bớt 370 đồng, ở mức 19.610 đồng.

Tương tự, dầu diesel hạ 50 đồng, còn 18.650 đồng mỗi lít. So với cách đây 7 ngày, dầu hỏa có giá 18.620 đồng một lít, mazut là 15.200 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 20.160 - 440 Xăng E5 RON 92 19.610 - 370 Dầu diesel 18.650 - 50 Dầu hoả 18.620 + 80 Dầu mazut 15.200 + 70

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - được Petrolimex và PVOIL thí điểm bán từ 1/8. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất chỉ bán loại xăng này từ đầu năm sau.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga...

Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng giảm, tùy mặt hàng so với kỳ trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân giảm 2,7% xuống 80,5 USD; dầu diesel giảm 0,2%, còn mazut thêm 0,8%.

Phương Dung