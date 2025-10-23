Giá xăng, dầu cùng giảm 170-540 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 180 đồng, xuống 19.720 đồng một lít, E5 RON 92 bớt 170 đồng, ở mức 19.050 đồng.

Tương tự, dầu diesel và dầu hỏa cùng giảm 280-540 đồng một lít so với cách đây 7 ngày, tương ứng còn 17.880 và 18.110 đồng. Tương tự, dầu mazut hạ thêm 280 đồng một kg, còn 14.090 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 19.720 - 180 Xăng E5 RON 92 19.050 - 170 Dầu diesel 17.880 - 540 Dầu hoả 18.110 - 290 Dầu mazut 14.090 - 280

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - được Petrolimex và PVOIL thí điểm bán từ 1/8. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất chỉ bán loại xăng này từ đầu năm sau.

Tuần trước, Ủy ban Thượng vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, đến hết năm sau, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng một lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng mỗi kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.

Phương Dung