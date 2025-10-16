Thứ năm, 16/10/2025
Thứ năm, 16/10/2025, 14:26 (GMT+7)

Giá xăng lên sát 20.000 đồng một lít

Giá xăng tăng, dầu giảm từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 180 đồng, lên 19.900 đồng một lít, E5 RON 92 thêm 90 đồng, ở mức 19.220 đồng.

Ngược lại, dầu diesel và dầu hỏa cùng giảm 30-430 đồng một lít so với cách đây 7 ngày, tương ứng còn 18.420 và 18.400 đồng. Tương tự, dầu mazut hạ thêm 430 đồng một kg, còn 14.370 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi
Xăng RON 95-III 19.900 + 180
Xăng E5 RON 92 19.220 + 90
Dầu diesel 18.420 - 180
Dầu hoả 18.400 - 30
Dầu mazut 14.370 - 430

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - được Petrolimex và PVOIL thí điểm bán từ 1/8. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất chỉ bán loại xăng này từ đầu năm sau.

* Tiếp tục cập nhật

Phương Dung

