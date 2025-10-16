Giá xăng lên sát 20.000 đồng một lít

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 180 đồng, lên 19.900 đồng một lít, E5 RON 92 thêm 90 đồng, ở mức 19.220 đồng.
Ngược lại, dầu diesel và dầu hỏa cùng giảm 30-430 đồng một lít so với cách đây 7 ngày, tương ứng còn 18.420 và 18.400 đồng. Tương tự, dầu mazut hạ thêm 430 đồng một kg, còn 14.370 đồng.
Giá xăng, dầu thay đổi như sau:
|Mặt hàng
|Giá mới
|Thay đổi
|Xăng RON 95-III
|19.900
|+ 180
|Xăng E5 RON 92
|19.220
|+ 90
|Dầu diesel
|18.420
|- 180
|Dầu hoả
|18.400
|- 30
|Dầu mazut
|14.370
|- 430
Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại
Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - được Petrolimex và PVOIL thí điểm bán từ 1/8. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất chỉ bán loại xăng này từ đầu năm sau.
Phương Dung