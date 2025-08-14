Giá xăng xuống dưới 20.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu cùng giảm từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 190 đồng, xuống 19.880 đồng một lít. E5 RON 92 cũng hạ 250 đồng, ở mức 19.350 đồng.

Tương tự, dầu diesel giảm 730 đồng, xuống 18.070 đồng mỗi lít. So với cách đây 7 ngày, dầu hỏa có giá 18.020 đồng một lít, mazut còn 15.260 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 19.880 - 190 Xăng E5 RON 92 19.350 - 250 Dầu diesel 18.070 - 730 Dầu hoả 18.020 - 640 Dầu mazut 15.260 - 380

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Từ 1/8, hai đầu mối lớn nhất thị trường xăng dầu là Petrolimex và PVOIL sẽ thí điểm bán xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng. Trong đó, Petrolimex thí điểm bán xăng này tại TP HCM, còn PVOIL triển khai tại Hà Nội, Hải Phòng. Đây là bước đi đầu tiên trong lộ trình chuyển đổi toàn quốc sang nhiên liệu xanh, dự kiến bắt đầu từ năm 2026.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như Mỹ hoãn áp dụng thuế đối ứng cao hơn với Trung Quốc, OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9.

Biến động địa chính trị - kinh tế khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân giảm 1,3% xuống 79,1 USD; dầu hạ 3,2-4,7%.

Phương Dung