Giá xăng giảm, dầu tăng

Giá xăng giảm 200 đồng, dầu tăng 300 đồng từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Do trùng lịch nghỉ Tết, kỳ điều hành xăng dầu tuần này diễn ra hôm nay (20/2), lùi một ngày so với thường lệ. Theo đó, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 140 đồng, xuống 19.150 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng hạ 200 đồng, có giá mới 18.630 đồng.

Ngược lại, các mặt hàng dầu cùng tăng 60-300 đồng một lít, kg so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt lên mức 18.520 đồng và 18.610 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 19.150 - 140 Xăng E5 RON 92 18.630 - 200 Dầu diesel 18.520 + 60 Dầu hoả 18.610 + 100 Dầu mazut 15.860 + 300

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua chịu ảnh hưởng từ các thông tin như IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu gia tăng; OPEC+ dự kiến tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 4 năm nay.

Theo đó, giá nhiên liệu thế giới có xu hướng giảm so với kỳ trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân giảm 1,1% xuống 75,7 USD. Ngược lại, dầu diesel tăng 0,3%, riêng mazut 2,3%.

Nghị định về kinh doanh xăng dầu dự kiến được ban hành tháng này, sửa đổi theo hướng trao quyền điều hành giá cho doanh nghiệp. Giá mặt hàng này sẽ lên và xuống theo diễn biến thế giới, với chu kỳ điều hành phù hợp.

Đến hết năm ngoái, số lượng thương nhân kinh doanh xăng dầu mặt đất còn 26, nhiên liệu bay còn 5. Số doanh nghiệp phân phối xăng dầu còn hoạt động là 252 đơn vị. Như vậy, số lượng hoạt động đã giảm 2 thương nhân đầu mối và 24 thương nhân phân phối so với năm ngoái.

Lượng tiêu thụ xăng dầu năm ngoái ước khoảng 26,4 triệu m3, tấn, tăng 1,85% so với năm 2024. Tồn kho đến cuối năm còn 1,7 triệu m3, tấn.

Năm nay, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được phân giao cho các đầu mối là 31,7 triệu m3, tấn. Theo Bộ Công Thương, tình hình chính trị, kinh tế thế giới vẫn còn khó đoán, có thể tác động đến nguồn cung, giá xăng dầu. Họ lo ngại việc thiếu xăng dầu cục bộ có thể xảy ra. Do đó, nhà điều hành sẽ theo dõi chặt tình hình cung cầu, giá xăng thế giới và trong nước. Đồng thời, họ sẽ phối hợp với các bộ ngành, địa phương để tham mưu Chính phủ giải pháp kịp thời.

Phương Dung