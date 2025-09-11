Giá xăng giảm, dầu tăng từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 30 đồng, xuống 20.400 đồng một lít, E5 RON 92 cũng hạ 100 đồng, ở mức 19.750 đồng.

Ngược lại, dầu diesel tăng 170 đồng, lên 18.640 đồng mỗi lít. So với cách đây 7 ngày, dầu hỏa có giá 18.360 đồng một lít, mazut là 15.090 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 20.400 - 30 Xăng E5 RON 92 19.750 - 100 Dầu diesel 18.640 + 170 Dầu hoả 18.360 + 50 Dầu mazut 15.090 - 280

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Từ 1/8, hai đầu mối lớn nhất thị trường xăng dầu là Petrolimex và PVOIL thí điểm bán xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất chỉ bán xăng E10 từ đầu năm sau.

Sau điều chỉnh chiều nay, mỗi lít xăng E10 RON 95-III được Petrolimex niêm yết ở mức 20.040 đồng, giảm 30 đồng so với cách đây 7 ngày.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ của Qatar; OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 và đồng USD giảm giá...

Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới những ngày qua tăng giảm tùy mặt hàng. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân giảm 0,2% xuống 81,5 USD; dầu diesel thêm 1,14%, mazut hạ 2,4%.

Phương Dung