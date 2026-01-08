Giá xăng giảm về sát 18.500 đồng một lít

Giá xăng, dầu (trừ mazut) cùng giảm 140-350 đồng một lít từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 350 đồng, xuống 18.560 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng hạ 200 đồng, có giá mới 18.230 đồng.

Các mặt hàng dầu cùng giảm so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt về mức 17.060 đồng và 17.550 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 18.560 - 350 Xăng E5 RON 92 18.230 - 200 Dầu diesel 17.060 - 190 Dầu hoả 17.550 - 140 Dầu mazut 13.400 + 60

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Hai tháng qua, giá xăng dầu liên tục đi xuống, góp phần kéo giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho người tiêu dùng. Song ở góc độ cung ứng, một số doanh nghiệp đầu mối lớn cho biết giá liên lục giảm khiến họ gặp khó trong cân đối nguồn cung, bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Số liệu từ Bộ Công Thương cho biết hết tháng 9, Quỹ bình ổn xăng dầu dư hơn 5.617 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm hơn một nửa, gần 3.086 tỷ. Đây cũng là doanh nghiệp đầu mối giữ gần 50% thị phần bán lẻ xăng dầu trong nước.

Ngoài ra, Saigon Petro còn 329 tỷ đồng, Xăng dầu Quân đội gần 301 tỷ, Dầu khí Đồng Tháp 461 tỷ, Xuất nhập khẩu Thanh Lễ 391 tỷ đồng... Ngược lại, doanh nghiệp âm quỹ lớn nhất là PVOIL, hơn 138 tỷ đồng. Một số đơn vị khác cũng âm quỹ như Bình Minh Petro, Trường An.

Thực tế, từ tháng 10/2023 đến nay nhà chức trách đã dừng trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu. So với cuối 2023, số dư quỹ này hiện giảm gần 1.000 tỷ đồng. Đại diện Bộ Tài chính từng lý giải việc giảm này chủ yếu do một số doanh nghiệp không còn là đầu mối kinh doanh xăng dầu. Vì thế, họ không công bố tiền quỹ bình ổn của các doanh nghiệp này do tiền đã được kết chuyển, nộp vào ngân sách.

Phương Dung