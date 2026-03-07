Giá xăng tăng 4.700 đồng một lít

Từ 15h hôm nay, giá xăng RON95-III lên 27.040 đồng một lít, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Theo đó, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 4.700 đồng, lên 27.040 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng thêm 3.780 đồng, có giá mới 25.220 đồng.

Các mặt hàng dầu tăng 3.830 - 8.490 đồng một lít, kg tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt lên mức 30.230 đồng và 35.090 đồng. Dầu mazut cũng có giá mới là 21.320 đồng một kg.

Sau điều chỉnh lần này, giá xăng RON 95 tương đương với thời điểm giữa 2022. Trong khi đó, dầu diesel lần đầu vượt 30.000 đồng một lít từ 2019.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 27.040 + 4.700 Xăng E5 RON 92 25.220 + 3.780 Dầu diesel 30.230 + 7.200 Dầu hoả 35.090 + 8.490 Dầu mazut 21.320 + 3.830

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Giá xăng điều chỉnh sớm hơn thông lệ theo Nghị quyết 36 của Chính phủ ngày 6/3 về giải pháp cấp bách ứng phó trong xung đột tại Trung Đông. Theo đó, Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế điều hành giá xăng dầu linh hoạt hơn khi giá thế giới biến động mạnh.

Theo đó, khi giá cơ sở tăng từ 7% trở lên so với kỳ công bố liền kề trước, việc điều hành giá sẽ được thực hiện ngay sau ngày phát sinh mức tăng này. Việc điều hành và công bố giá do Bộ Công Thương chủ trì cùng Bộ Tài chính thực hiện.

Trường hợp giá cơ sở tăng dưới 7%, việc điều hành giá xăng dầu vẫn theo quy định hiện hành tại Nghị định 80/2023. Theo cơ chế này, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá định kỳ 7 ngày một lần (vào thứ 5 hàng tuần). Giá bán lẻ có thể tăng, giảm hoặc được giữ nguyên nếu cần thiết, với mức giá mới có hiệu lực từ 15h ở ngày điều hành.

Theo Bộ Công Thương, giá nhiên liệu thế giới tăng mạnh so với kỳ trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân thêm 14% lên 92 USD. Tương tự, dầu diesel đắt thêm 23,2%, dầu hỏa 43,8%, mazut 14,8%. Riêng giá dầu hỏa ngày 4/3 đột ngột lên 231,4 USD/thùng, tăng 77,7% so với một ngày trước đó.

Kỳ điều hành này liên Bộ tiếp tục chưa sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để "kìm" giá xăng. Trước đó, bà Nguyễn Thúy Hiền - Cục phó Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết việc sử dụng quỹ bình ổn phải được đánh giá tác động theo quy định Luật Giá, nên chưa kích hoạt ngay dù quỹ vẫn còn dư.

Đại diện Bộ Công Thương đi kiểm tra việc kinh doanh xăng dầu, ngày 6/3. Ảnh: DMS

Lúc hơn 14h, trước thời điểm điều chỉnh giá bán lẻ, lượng khách đến nhiều cửa hàng xăng dầu tăng hơn so với buổi sáng, nhưng chưa xảy ra tình trạng đông đúc, chen lấn. Chị Hoàng Tuyết, một người dân tại phường Hà Đông (Hà Nội), cho biết chi phí đổ xăng tăng lên đáng kể.

"Trước đây mỗi lần đổ khoảng 60.000 đồng là đầy bình xe máy, nhưng vừa xong tôi phải trả gần 70.000 đồng", chị nói. Theo chị Tuyết, điều khiến nhiều người lo ngại là nếu giá dầu thế giới tiếp tục biến động mạnh, giá xăng trong nước có thể được điều chỉnh tăng liên tục, thậm chí theo từng ngày, khiến chi phí đi lại và sinh hoạt của người dân tăng lên.

Thị trường xăng dầu trong nước biến động mạnh sau khi xung đột tại Trung Đông leo thang cuối tuần trước. Hiện tại, Qatar ngừng sản xuất khí hóa lỏng, Israel tạm đóng mỏ khí đốt, trong khi Arab Saudi đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất nước vì chiến sự. Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz - "yết hầu" của dòng chảy dầu mỏ thế giới - gần như tê liệt khi hơn 10% đội tàu container toàn cầu kẹt tại đây.

Trước biến động thị trường quốc tế, Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước tháng 3 "cơ bản được bảo đảm", nhờ kết hợp nguồn dự trữ, sản xuất trong nước và nhập khẩu. Hiện, các đơn vị sản xuất, kinh doanh phân phối xăng dầu trong nước cho biết vẫn đảm bảo nguồn cung trong tháng 3.

Trên thị trường bán lẻ, một số thương nhân đầu mối lớn cho biết họ đủ nguồn hàng trong tháng 3 và 4. Sau khi xung đột bùng phát, họ cũng làm việc lại với các đối tác để rà soát kế hoạch giao hàng, đảm bảo cung ứng cho thị trường. Theo quy định, các doanh nghiệp đầu mối phải đảm bảo lượng hàng tồn kho 20 ngày sử dụng. Hiện hai nhà máy lọc dầu trong nước đáp ứng khoảng 70-80% nhu cầu thị trường, phần còn lại phải nhập khẩu.

Tuy vậy, hiện chiết khấu - mức hoa hồng các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối trả cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu - giảm xuống vài chục đồng, thậm chí 0 đồng. Nguồn hàng giao cho các đơn vị bán lẻ cũng hạn chế, giảm đáng kể so với trước đây.

Phương Dung