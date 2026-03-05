Giá xăng tăng hơn 2.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu cùng tăng 1.810-7.140 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Theo đó, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 2.190 đồng, lên 22.340 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng thêm 1.920 đồng, có giá mới 21.440 đồng.

Các mặt hàng dầu tăng 1.810-7.140 đồng một lít, kg tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt lên mức 23.030 đồng và 26.600 đồng. Dầu mazut cũng có mức giá mới là 17.490 đồng một kg.

Sau điều chỉnh lần này, giá xăng RON 95, dầu diesel lên cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 22.340 + 2.190 Xăng E5 RON 92 21.440 + 1.920 Dầu diesel 23.030 + 3.760 Dầu hoả 26.600 + 7.140 Dầu mazut 17.490 + 1.810

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Thị trường xăng dầu trong nước biến động mạnh sau khi xung đột tại Trung Đông leo thang, sau cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran cuối tuần trước. Hiện tại, Qatar ngừng sản xuất khí hóa lỏng, Israel tạm đóng mỏ khí đốt, trong khi Saudi Arabia đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất nước vì chiến sự.

Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz - "yết hầu" của dòng chảy dầu mỏ thế giới - gần như tê liệt khi hơn 10% đội tàu container toàn cầu kẹt tại đây. Nhiều tàu dầu hư hại và các hãng từ chối bảo hiểm cho phương tiện qua đây.

Trước chiến sự, một số thương nhân đầu mối lớn cho biết họ đã ký hợp đồng cung ứng với hai nhà máy lọc dầu trong nước, và nhập khẩu để đảm bảo nguồn hàng cho tháng 3 và 4. Sau khi xung đột bùng phát, họ cũng làm việc lại với các đối tác để rà soát kế hoạch giao hàng, đảm bảo nguồn cung cho thị trường thời gian tới. Theo quy định, các doanh nghiệp đầu mối phải đảm bảo lượng hàng tồn kho 20 ngày sử dụng.

Các nhà máy lọc dầu trong nước đáp ứng khoảng 70-80% nhu cầu thị trường, phần còn lại phải nhập khẩu. Các đơn vị sản xuất xăng dầu trong nước cho biết việc cung ứng trong tháng 4-5 có đủ theo hợp đồng cam kết hay không còn phụ thuộc nhiều vào tình hình chiến sự.

Hiện một số thương nhân bán lẻ cho biết một số đầu mối điều chỉnh chiết khấu - mức hoa hồng các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối trả cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu - giảm xuống vài chục đồng, thậm chí 0 đồng. Nguồn hàng cũng hạn chế, giảm đáng kể so với trước đây.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường quốc tế, Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo dõi sát cung cầu, đảm bảo tổng nguồn tối thiểu được phân giao về sản lượng và chủng loại. Lực lượng chức năng sẽ tăng kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tự ý tăng giá, bán sai giá niêm yết.

Năm 2025, Việt Nam tiêu thụ khoảng 26,4 triệu m3, tấn, tăng 1,85% so với năm 2024. Tồn kho đến cuối năm còn 1,7 triệu m3, tấn. Năm nay, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được phân giao cho các đầu mối là 31,7 triệu m3, tấn.

* Tiếp tục cập nhật

Phương Dung