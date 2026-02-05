Giá xăng, dầu cùng tăng 40-520 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 40 đồng, lên 18.880 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng thêm 100 đồng, có giá mới 18.430 đồng.

Tương tự, các mặt hàng dầu cùng tăng 220-520 đồng một lít, kg so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt lên mức 18.450 đồng và 18.390 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 18.880 + 40 Xăng E5 RON 92 18.430 + 100 Dầu diesel 18.450 + 280 Dầu hoả 18.390 + 220 Dầu mazut 15.150 + 520

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua chịu ảnh hưởng từ các thông tin như OPEC+ giữ nguyên sản lượng khai thác dầu trong tháng 3, đồng USD tăng giá và tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Theo đó, giá nhiên liệu thế giới có xu hướng tăng so với kỳ trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân tăng 0,9% lên 74,2 USD; dầu diesel thêm 2,5%, mazut 5,3%.

Nghị định về kinh doanh xăng dầu sửa đổi dự kiến được ban hành trong tháng 2. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được trao quyền điều hành giá, đảm bảo cân đối liên quan tới chi phí khác nhau, cung ứng xăng dầu ở các vùng miền. Giá mặt hàng này sẽ lên và xuống theo diễn biến thế giới, với chu kỳ điều hành phù hợp.

Còn quỹ bình ổn giá xăng dầu được tập trung lại vào một tài khoản của Nhà nước, để ngoài ngân sách (hiện quỹ này để tại các doanh nghiệp, với tài khoản riêng). Phương án bình ổn giá xăng dầu sẽ được Bộ Công Thương cùng các bộ ngành xây dựng. Trong đó, phương án, tiêu chí sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu sẽ do Thủ tướng phê duyệt.

Theo lộ trình, xăng sinh học E10 được triển khai trên cả nước từ 1/6. Bộ Công Thương cho biết sẽ phân giao nguồn cung cho các doanh nghiệp và kiểm tra việc sản xuất, pha chế và đảm bảo cơ sở vật chất tiêu thụ xăng sinh học trong tháng 3 và 4.

Phương Dung