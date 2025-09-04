Giá xăng, dầu cùng tăng từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 70 đồng, lên 20.430 đồng một lít, E5 RON 92 cũng thêm 80 đồng, ở mức 19.850 đồng.

Tương tự, dầu diesel tăng 120 đồng, lên 18.470 đồng mỗi lít. So với cách đây 7 ngày, dầu hỏa có giá 18.310 đồng một lít, mazut là 15.370 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 20.430 + 70 Xăng E5 RON 92 19.850 + 80 Dầu diesel 18.470 + 120 Dầu hoả 18.310 + 90 Dầu mazut 15.370 + 110

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Từ 1/8, hai đầu mối lớn nhất thị trường xăng dầu là Petrolimex và PVOIL thí điểm bán xăng E10- loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất chỉ bán xăng E10 từ đầu năm sau.

Sau điều chỉnh chiều nay, mỗi lít xăng E10 RON 95-III được Petrolimex niêm yết ở mức 20.070 đồng, giảm 10 đồng so với cách đây 7 ngày.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như đồng USD giảm giá, xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn...

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày qua chủ yếu tăng. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân tăng 0,5% lên 81,7 USD; dầu thêm 0,6-1%.

Phương Dung