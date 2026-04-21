Giá xăng giảm về sát 23.000 đồng

Từ 16h ngày 21/4, giá xăng dầu cùng giảm 660-3.190 đồng một lít, kg, tùy mặt hàng.

Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 720 đồng, xuống 23.040 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 hạ 660 đồng, có giá mới 21.930 đồng.

Ngược lại, các mặt hàng dầu giảm 700-3.190 đồng một lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và mazut có giá mới lần lượt 27.850 đồng và 19.630 đồng.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục cho trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, cụ thể diesel 600 đồng, xăng sinh học 200 đồng, xăng không chì 400 đồng và mazut 600 đồng một lít, kg.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 23.040 - 720 Xăng E5 RON 92 21.930 - 660 Dầu diesel 27.850 - 3.190 Dầu mazut 19.630 - 700

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, từ 16/4 đến 30/6, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut về 0 đồng. Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được giảm về 0%. Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào.

Trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu, thuế VAT chiếm khoảng 7,4%; thuế bảo vệ môi trường 2,7-6%, và tiêu thụ đặc biệt 6,7%. Do đó, việc giảm tất cả loại thuế này về 0 đến hết tháng 6 là giải pháp để đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm nay, kiểm soát lạm phát.

Phương Dung