Giá xăng lên gần 19.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu (trừ mazut) cùng tăng 140-220 đồng một lít từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 140 đồng, lên 18.710 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng thêm 140 đồng, có giá mới 18.370 đồng.

Các mặt hàng dầu cùng tăng 140-220 đồng một lít so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt lên mức 17.280 đồng và 17.690 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 18.710 + 150 Xăng E5 RON 92 18.370 + 140 Dầu diesel 17.280 + 220 Dầu hoả 17.690 + 140 Dầu mazut 13.400 0

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Hơn hai tháng qua, giá xăng dầu duy trì ở mức thấp giúp kéo giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho người tiêu dùng. Song ở góc độ cung ứng, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết mặt bằng giá này cùng chiết khấu giảm sâu khiến họ gặp khó trong cân đối nguồn cung, bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Theo số liệu của Bộ Công Thương đến hết tháng 9, Quỹ bình ổn xăng dầu dư hơn 5.617 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm hơn một nửa, gần 3.086 tỷ. Đây cũng là doanh nghiệp đầu mối giữ gần 50% thị phần bán lẻ xăng dầu trong nước.

Ngoài ra, Saigon Petro còn 329 tỷ đồng, Xăng dầu Quân đội gần 301 tỷ, Dầu khí Đồng Tháp 461 tỷ, Xuất nhập khẩu Thanh Lễ 391 tỷ đồng... Ngược lại, doanh nghiệp âm quỹ lớn nhất là PVOIL, hơn 138 tỷ đồng. Một số đơn vị khác cũng âm quỹ như Bình Minh Petro, Trường An.

Thực tế, từ tháng 10/2023 đến nay nhà chức trách đã dừng trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu. So với cuối 2023, số dư quỹ này hiện giảm gần 1.000 tỷ đồng. Đại diện Bộ Tài chính từng lý giải việc giảm này chủ yếu do một số doanh nghiệp không còn là đầu mối kinh doanh xăng dầu. Vì thế, họ không công bố tiền quỹ bình ổn của các doanh nghiệp này do tiền đã được kết chuyển, nộp vào ngân sách.

Phương Dung