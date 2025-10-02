Giá xăng, dầu cùng tăng

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 40 đồng, lên 20.200 đồng một lít, E5 RON 92 thêm 10 đồng, ở mức 19.620 đồng.
Dầu diesel và dầu hỏa cùng lên 380 đồng mỗi lít so với cách đây 7 ngày, tương ứng 19.030 và 19.000 đồng. Tương tự, dầu mazut đắt thêm 170 đồng một kg so với cách đây 7 ngày.
Giá xăng, dầu thay đổi như sau:
|Mặt hàng
|Giá mới
|Thay đổi
|Xăng RON 95-III
|20.200
|+ 40
|Xăng E5 RON 92
|19.620
|+ 10
|Dầu diesel
|19.030
|+ 380
|Dầu hoả
|19.000
|+ 380
|Dầu mazut
|15.370
|+ 170
Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại
Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - được Petrolimex và PVOIL thí điểm bán từ 1/8. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất chỉ bán loại xăng này từ đầu năm sau.
* Tiếp tục cập nhật
Phương Dung