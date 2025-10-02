Giá xăng, dầu cùng tăng

Giá xăng, dầu tăng 40-380 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 40 đồng, lên 20.200 đồng một lít, E5 RON 92 thêm 10 đồng, ở mức 19.620 đồng.

Dầu diesel và dầu hỏa cùng lên 380 đồng mỗi lít so với cách đây 7 ngày, tương ứng 19.030 và 19.000 đồng. Tương tự, dầu mazut đắt thêm 170 đồng một kg so với cách đây 7 ngày.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 20.200 + 40 Xăng E5 RON 92 19.620 + 10 Dầu diesel 19.030 + 380 Dầu hoả 19.000 + 380 Dầu mazut 15.370 + 170

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - được Petrolimex và PVOIL thí điểm bán từ 1/8. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất chỉ bán loại xăng này từ đầu năm sau.

Phương Dung