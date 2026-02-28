Giả vờ máy LiveBank hỏng, thợ bảo trì chiếm đoạt 600 triệu đồng của ngân hàng

Hà NộiDù máy đã hoạt động bình thường, Ngô Trọng Đức vẫn báo lỗi, xin tiền mặt của ngân hàng để kiểm tra thiết bị rồi chuyển đi đánh bạc online.

Ngô Trọng Đức, 29 tuổi, trú Khoái Châu, Hưng Yên, vừa bị VKSND Hà Nội truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định, từ tháng 5/2021, Đức được một công ty công nghệ tuyển dụng làm nhân viên sửa chữa máy VTM (LiveBank - máy giao dịch ngân hàng tự động). Đức được giao bảo trì hai máy của ngân hàng tại khu vực Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Trong quá trình bảo dưỡng định kỳ, ngày 27/11/2024, Đức phát hiện máy gặp lỗi thiết bị NF - bộ phận nhận diện, đếm và xác minh tiền thật, tiền giả - nên báo ngân hàng và hẹn quay lại sửa.

Đến ngày 2/12/2024, Đức trở lại thay, sửa thiết bị NF. Sau khi hoàn tất, máy hoạt động bình thường.

Làm việc tại chi nhánh này, Đức quen chị Hương - kiểm soát viên giao dịch. Do cần tiền đánh bạc qua mạng, Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ngân hàng. Người này dự tính lấy lý do cần tiền mặt để kiểm tra đầu đọc mệnh giá của máy VTM, đề nghị chị Hương cho mượn tiền.

Để thực hiện kế hoạch, dù máy đã sửa xong, Đức vẫn báo cáo trên hệ thống công ty rằng thiết bị NF cần thay thế, rồi đến công ty nhận thiết bị này.

Ngày 3/12/2024, Đức mang thiết bị NF đến chi nhánh ngân hàng, giả vờ thay thế rồi đề nghị chị Hương cho mượn tiền để thử máy.

Tin tưởng, chị Hương đồng ý và hướng dẫn Đức gặp thủ quỹ để nhận tiền.

Theo cáo trạng, từ 10h đến 16h cùng ngày, chị Hương và thủ quỹ đã 8 lần giao cho Đức tổng cộng 600 triệu đồng tiền mặt từ quỹ của ngân hàng.

Sau khi nhận tiền, Đức chuyển 559 triệu đồng vào 12 tài khoản khác nhau để đánh bạc qua một ứng dụng và thua hết. Số tiền còn lại 41 triệu đồng, Đức để trong hốc phía trên máy VTM do chưa kịp nạp để tiếp tục đánh bạc.

Chiều cùng ngày, thủ quỹ liên tục yêu cầu hoàn trả nhưng Đức viện lý do chưa xong việc để trì hoãn, sau đó thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền và đánh bạc thua hết.

Đức trả lại 41 triệu đồng còn lại, bị nhân viên ngân hàng giữ lại và báo cơ quan công an đến làm việc.

Cơ quan điều tra kiểm tra ứng dụng đánh bạc trên điện thoại của Đức để làm rõ lời khai. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, ứng dụng này không còn tồn tại nên không thu thập được lịch sử giao dịch. Do đó, Đức chỉ bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với hai nhân viên ngân hàng vi phạm quy trình quản lý kho quỹ nội bộ, sau vụ việc đã chủ động báo cáo lãnh đạo. Ngay thời điểm xảy ra sự việc, chị Hương tự nguyện nộp 559 triệu đồng để khắc phục, bù vào quỹ ngân hàng. Nhà băng không thiệt hại tài sản và không đề nghị xử lý.

Gia đình Đức đã bồi thường cho chị Hương 104 triệu đồng nên được chị này có đơn xin giảm trách nhiệm hình sự cho bị can.

