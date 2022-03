Giả vờ gây tai nạn để cứu người

Hải PhòngGặp một người bất tỉnh trên đường nhưng nhờ mãi không có ai giúp, anh Lực nói dối mình gây tai nạn để có người cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Rạng sáng 12/3, anh Nguyễn Văn Lực, 45 tuổi, trú huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, đang lái xe container chở hàng từ Hải Phòng đi Phú Thọ. Khi đang chạy trên quốc lộ 5, đoạn qua quận Hồng Bàng, anh phát hiện một nam thanh niên nằm bất động ở dải phân cách.

"Với 24 năm kinh nghiệm lái xe, tôi chắc chắn người này bị tai nạn giao thông", anh Lực chia sẻ với phóng viên VnExpress. Thấy nhiều xe chạy vụt qua, không có ý định dừng lại giúp đỡ, anh Lực đỗ chiếc xe container sát dải phân cách, bật đèn báo nguy hiểm và đèn pha để đảm bảo an toàn, giữ hiện trường và nhanh chóng đến chỗ nạn nhân.

Để có chứng minh mình là người dừng lại giúp đỡ chứ không gây tai nạn, nam tài xế lấy điện thoại phát trực tiếp (live stream) lên mạng xã hội.

Nam thanh niên gặp tai nạn nằm bất động tại giải phân cách trên QL5, đoạn qua quận Hồng Bàng, Hải Phòng, rạng sáng ngày 12/3, được anh Lực cứu giúp. Ảnh chụp màn hình

Nạn nhân là một nam thanh niên khoảng 25 tuổi, đi xe máy Honda SH trắng không biển kiểm soát, đầu chảy nhiều máu, đã bất tỉnh. Sợ cấp cứu chậm ảnh hưởng đến tính mạng, anh Lực liều mình chạy ra giữa đường chặn xe, đập cửa nhà dân bên đường nhờ giúp đỡ nhưng không gọi được ai. "Có lẽ mọi người sợ liên lụy nên làm ngơ", anh kể.

Sau hơn 10 phút, thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi xe máy về nhà gần đó, anh Lực hét lớn, tự nhận mình là người gây ra tai nạn và mong được hỗ trợ. Rất may, người này đồng ý cho gửi xe máy của nạn nhân vào nhà, đồng thời giúp anh Lực đưa người bị thương lên xe container. Cả hai cùng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) để cấp cứu.

"Tôi phải nhận là người gây tai nạn, sẵn sàng chịu trách nhiệm, người khác mới giúp đỡ vì không sợ liên đới chứ trước đó gọi mãi có ai ra đâu. Càng kéo dài thời gian, cơ hội sống của nạn nhân càng thấp", anh Lực giải thích.

Sau khi bàn giao bệnh nhân cho bác sĩ và nhờ được người đi xe máy ở lại trông nom, anh Lực để lại số điện thoại rồi tiếp tục chuyến hàng. Đến 10h sáng cùng ngày, người nhà nạn nhân đã gọi điện thoại đến cảm ơn, thông báo nạn nhân đã tỉnh và dần hồi phục.

Người may mắn được anh Lực cứu là Đỗ Thế Anh, 23 tuổi, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Thế Anh kể, tối 11/3 trên đường chạy xe về nhà không may gặp tai nạn, do va chạm mạnh nên không nhớ rõ vụ việc. Trong lúc nửa tỉnh, nửa mê, anh chỉ biết có hai người đàn ông đưa đến bệnh viện, rồi mê man.

Vụ tai nạn khiến Thế Anh bị chấn thương phần mềm, khâu 40 mũi. Ngày 20/3, anh xuất viện về nhà. "Lúc ở viện tôi mới nhắn tin cảm ơn anh Lực. Khi sức khỏe ổn định tôi sẽ cùng gia đình tìm đến tận nhà anh ấy để cảm ơn", Thế Anh nói.

Chân dung tài xế Nguyễn Văn Lực. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Tôi cứu người không phải vì muốn nhận quà cảm ơn, được tung hô hay chứng tỏ là người hùng", anh Lực khẳng định. Suốt 24 năm lái xe container từ Bắc vào Nam, anh đã cứu giúp khoảng 30 vụ tai nạn trên đường.

Không ít lần anh Lực bị người nhà nạn nhân hiểu lầm là người gây tai nạn, đánh đến gãy tay, mặt mũi bầm dập, người đầy sẹo. Sau này anh rút kinh nghiệm, mỗi lần gặp tai nạn đều quay video toàn bộ sự việc để làm bằng chứng.

Nhiều người biết chuyện nói anh "gàn dở, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, thích làm chuyện bao đồng, có ngày rước họa vào thân", nhưng anh kệ. "Tôi không sợ mọi người bàn tán, chỉ sợ chậm chân, không kịp cứu người. Chứ còn người gặp nạn là tôi còn giúp", anh Lực cười nói.

Thấy chồng hay bị đánh oan, dễ vướng vào rắc rối, không ít lần vợ anh khuyên chỉ nên chuyên tâm đi làm.

"Nhưng cái tính anh ấy nó vậy, cản không được. Tôi đành ủng hộ, dặn anh cẩn thận, đồng thời trang bị thêm camera hành trình trên xe, để đảm bảo chồng không bị hiểu lầm khi làm việc tốt", vợ anh Lực tâm sự.

Mạo danh kẻ gây tai nạn để cứu người Một phần đoạn clip được tài xế Nguyễn Văn Lực ghi lại cảnh cứu người gặp tai nạn vào rạng sáng ngày 12/3 tại QL5, Hải Phòng. Nguồn: Nguyễn Lực

Mấy ngày trước, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh anh Lực giúp người bị nạn trong vụ tai nạn giao thông, khiến nhiều người xúc động. Sau khi chia sẻ, clip và hình ảnh nhận hàng chục nghìn lượt thích, nhiều người để lại bình luận ngưỡng mộ việc làm của người lái xe.

"Một người tài xế có tâm, luôn biết nghĩ cho người khác. Chúc bác tài may mắn trên mọi nẻo đường", người dùng có tên Thanh Thúy bình luận.

Quỳnh Nguyễn