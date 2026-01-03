Giả vờ cho người phụ nữ đi nhờ ôtô rồi cướp tài sản

Thanh HóaThấy người phụ nữ đứng bắt xe ven đường, Lê Quang Huy lái ôtô Tucson đến giả vờ cho đi nhờ, chở đến khu vực vắng trói tay, cướp tiền, vàng rồi bỏ trốn.

Ngày 3/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ Huy, 43 tuổi, trú xã Hà Trung, để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Nghi can Lê Quang Huy bị bắt. Ảnh: Lam Sơn

Theo điều tra, khoảng 17h30 ngày 31/12/2025, người phụ nữ 67 tuổi, ở phường Nguyệt Viên, Thanh Hóa đi bộ dọc quốc lộ 1A, chờ bắt xe buýt về xã Biện Thượng. Thời điểm này, Huy lái ôtô Hyundai Tucson gắn biển số giả đi ngang qua, áp sát và tự giới thiệu đang tiện đường về Vĩnh Lộc, ngỏ ý cho người phụ nữ đi nhờ.

Xe di chuyển khoảng 45 km thì đến khu vực vắng người ở thôn Đồng Mực, xã Biện Thượng. Tại đây, Huy bất ngờ rẽ vào bãi đất trống, rút dao khống chế, đe dọa nạn nhân. Người này dùng dây rút trói tay, cướp 10,5 triệu đồng cùng một đôi khuyên tai vàng rồi lái xe bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, huy động lực lượng thuộc nhiều phòng nghiệp vụ tổ chức truy xét. Khuya 1/1, cảnh sát hình sự phối hợp CSGT bắt giữ Huy khi anh ta đang di chuyển trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Quang Trung, cách hiện trường gây án khoảng 40 km.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên thực hiện vụ cướp.

Lê Hoàng