Gia vị giảm mặn hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế

Sau khuyến cáo “giảm ăn muối để bảo vệ sức khỏe” của Bộ Y tế, thương hiệu Chin-su đã nghiên cứu và cho ra mắt sản phẩm nước mắm Chin-su Cá cơm Biển Đông.

Ăn đậm đà là thói quen ẩm thực của người Việt. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy, người Việt đang ăn mặn gấp đôi so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Cụ thể WHO khuyến cáo: mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 gam muối mỗi ngày, trong khi trung bình mỗi người Việt đang ăn tới 9,4 gam muối mỗi ngày, theo kết quả điều tra toàn quốc năm 2015.

Mâm cơm truyền thống của người Việt với những món ăn nổi tiếng đậm đà. Ảnh: Bùi Thủy

Ăn nhiều muối là nguyên nhân chính dẫn đến tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Các bệnh tim mạch đang chiếm tới 31% số ca bệnh tử vong toàn quốc.

Bên cạnh đó, ăn thừa muối làm tăng nguy cơ gây ung thư dạ dày, suy thận, loãng xương và gây ra rối loạn khác cho sức khỏe. Và hầu hết các bệnh lý này đến chậm, là kết quả của một thời gian dài ăn vượt lượng muối so với khuyến nghị.

Trong các cuộc khảo sát của Bộ Y tế, chỉ 16% số người Việt được hỏi ý kiến nói rằng bản thân có ăn mặn. Tức là phần lớn người Việt chưa nhận thức được mình đang ăn mặn do đã quá quen với khẩu vị đậm đà, thường khẩu vị này được hình thành ở gia đình từ khi còn bé. Đậm đà là một khẩu vị chung, nên người Việt không nhận ra mình đang ăn mặn và cần giảm mặn để bảo vệ sức khỏe.

Trước thực tế đáng báo động này, Bộ Y tế những năm gần đây đã nhiều lần đưa ra các chương trình và chính sách giảm muối cũng như lời kêu gọi công chúng giảm muối trong khẩu phần ăn để phòng chống tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh thận. Lường trước được những rào cản khiến việc ăn giảm mặn không dễ dàng như: thói quen lâu đời, văn hóa ẩm thực đề cao sự đậm đà..., Bộ Y tế đã đề ra lộ trình giảm mặn hợp lý dành riêng cho người Việt. Cụ thể đề ra chỉ tiêu giảm 30% lượng muối tiêu thụ mỗi ngày của mỗi người vào năm 2025 và dần tiến tới 5g muối mỗi ngày như khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Người Việt ăn gấp đôi lượng muối mà WHO khuyến cáo. Ảnh: Chin-su

Hưởng ứng lời kêu gọi về giảm ăn mặn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, tháng 11/2021, Chin-su phát động chương trình "ăn giảm mặn vì sức khỏe trái tim", đồng thời cho ra đời sản phẩm nước mắm Chin-su Cá cơm Biển Đông giảm mặn. "Điều này thể hiện trách nhiệm doanh nghiệp của Chin-su chung tay bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Việt", đại diện thương hiệu cho biết.

Là thương hiệu gia vị quen thuộc với nhiều người Việt, sở hữu nhiều dòng sản phẩm gia vị, Chin-su chọn nước mắm là sản phẩm tiên phong để giảm mặn. Đại diện Chin-su lý giải, trong nền ẩm thực Việt, nước mắm vừa là nguyên liệu, vừa là gia vị và tự thân là một món ăn. Nước mắm ăn sâu vào đời sống người Việt, làm nên linh hồn, tinh hoa ẩm thực Việt. Để giảm mặn, cần giảm mặn từ trong bản thân nước mắm, gia vị cốt lõi, nhưng vẫn giữ được hương vị đậm đà Việt Nam. Hành trình ra đời của "nước mắm Chin-su Cá cơm Biển Đông giảm mặn" bắt đầu từ ý tưởng đó.

"Kim chỉ nam" cho việc giảm mặn của Chin-su là giảm mặn trong mọi gia vị, đồ ăn và cần thực hiện giảm mặn cho mọi lứa tuổi. "Nước mắm Chin-su cá cơm biển Đông giảm mặn chỉ là sản phẩm mở đầu cho lộ trình gắn tag 'giảm mặn' cho tất cả các sản phẩm nước mắm nhà Chin-su Foods trong thời gian sắp tới. Chin-su mong muốn sẽ có thêm nhiều nhãn hàng hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế chung tay tạo ra trào lưu mới và xu hướng ăn uống lành mạnh trong tương lai bằng các sản phẩm giảm mặn", đại diện Chin-su chia sẻ.

Tag "giảm mặn" sẽ xuất hiện trên tất cả các sản phẩm nước mắm nhà Chin-su Foods trong thời gian sắp tới. Ảnh: Huỳnh Trần

Diệp Chi