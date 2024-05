Giá vé máy bay toàn cầu qua đỉnh

Sau giai đoạn bùng nổ du lịch hậu Covid-19, giá vé máy bay toàn cầu đã hạ nhiệt từ mức đỉnh do nhu cầu giảm ở châu Âu và Á.

Xu hướng "du lịch bằng mọi giá" đã cân bằng, theo các nhà phân tích, giới đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp hàng không. Nhiều người trong ngành thừa nhận khách hàng đang ngày càng nhạy cảm hơn với giá cả khi họ phải vật lộn với lạm phát khiến chi phí sinh hoạt tăng cao.

CEO Ryanair Michael O'Leary cảnh báo giá vé sẽ tăng ít hơn dự kiến, khiến cổ phiếu hãng hàng không giá rẻ châu Âu này giảm giá. "Có một chút ngạc nhiên là giá cả không hề tăng lên và chúng tôi không chắc liệu đó chỉ là tâm lý của người tiêu dùng hay suy thoái kinh tế trên khắp châu Âu", O'Leary nói.

Biến động giá vé máy bay toàn cầu sau dịch với giá trung bình quý I/2019 làm mốc 100. Nguồn: Reuters

Trong 4 tháng đầu năm, giá vé máy bay không đổi trên toàn khối so với cùng kỳ năm 2023, theo dữ liệu của hãng nghiên cứu ForwardKeys. Các nhà kinh tế cho rằng giá vé máy bay châu Âu hạ nhiệt cho thấy thu nhập và tiết kiệm của người châu Âu giảm, khiến họ tìm kiếm những lựa chọn bình dân hơn khi du lịch.

Natalia Lechmanova, chuyên gia kinh tế của Mastercard cho biết các điểm đến rẻ hơn như Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Balkan đang ngày càng phổ biến đối với du khách châu Âu để thay thế cho Pháp hoặc Italy. "Mặc dù vẫn quan tâm đến du lịch, nhưng người tiêu dùng châu Âu nói riêng rất nhạy cảm về giá", bà nhận định.

Dữ liệu từ Ủy ban Du lịch châu Âu dự báo chi tiêu du lịch tại EU sẽ đạt 742,8 tỷ euro (803 tỷ USD) năm nay, tăng 14,3% so với 2023. Nhưng nó phần lớn thúc đẩy bởi những khách du lịch Mỹ giàu có chứ không phải người dân sở tại.

Tại châu Á-Thái Bình Dương, giá vé máy bay 4 tháng đầu năm giảm 16%, mức lớn nhất trong các khu vực trên thế giới, theo ForwardKeys.

Tuần trước, Singapore Airlines công bố lợi nhuận hàng năm kỷ lục nhưng tăng trưởng lợi nhuận ròng đã đi xuống trong ba quý liên tiếp. Họ dự báo lượng hành khách sẽ giảm hơn nữa khi các hãng hàng không mở rộng công suất.

Ronald Lam, CEO Cathay Pacific tại Hong Kong tin rằng cung - cầu sẽ tự cân bằng. "Giá vé máy bay sẽ tiếp tục bình thường hóa trong suốt năm 2024", ông nói.

Du khách đi cạnh các biển báo mới được lắp đặt quy định khu vực Schengen và không thuộc Schengen tại sân bay lớn nhất Romania, Henri Coanda, rạng sáng 31/3. Ảnh: AFP

Du lịch tới các thị trường như châu Âu, Mỹ, Australia, Trung Quốc vẫn chưa hồi phục. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang trì trệ và các chuyến bay quốc tế vẫn ở mức khoảng 70% so với mức trước dịch. Riêng công suất đường bay Mỹ - Trung chỉ mới đạt 16,5%.

Tập đoàn Du lịch Flight Center cho biết giá vé máy bay quốc tế bán tại Australia đã giảm 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong ba tháng đầu năm. Tuy nhiên, giá vé ở châu Á - Thái Bình Dương vẫn tăng hơn 7% so với năm 2019.

Ngoài châu Âu và Á, châu Phi cũng chứng kiến giá vé máy bay qua đỉnh. Riêng khu vực châu Mỹ vẫn giữ mức cao, theo ForwardKeys. Khi người châu Âu tìm cách tiết kiệm, chi tiêu tiêu dùng của người Mỹ đang tăng lên, với nhu cầu đặc biệt mạnh mẽ đối với du lịch cao cấp.

Theo Viện Kinh tế Mastercard, khoảng 16 triệu người Mỹ đã đi du lịch nước ngoài trong quý I/2024, vượt qua số lượng trước đại dịch và lập kỷ lục mới. Theo các chuyên gia, thị trường lao động mạnh mẽ đang giúp người tiêu dùng Mỹ duy trì mức chi tiêu cao hơn, bất chấp tiết kiệm hộ gia đình có giảm.

Dữ liệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của Bank of America cho thấy, chi tiêu du lịch trung bình của mỗi hộ gia đình Mỹ trong 5 tháng đầu năm chỉ giảm 1,5% so với cùng kỳ 2023, nhưng cao hơn 13% so với 2019.

Jamie Lindsay, nhà đầu tư hàng không tại Quỹ Artemis, cho biết giá vé máy bay sụt giảm ở châu Âu và châu Á sẽ không dẫn đến suy thoái toàn ngành. "Chẳng phải giá vé đang giảm khắp mọi nơi và là bình thường hóa", bà đánh giá.

Phiên An (theo Reuters)