Giá vé máy bay Tết từ Hà Nội đến các điểm du lịch tăng mạnh

Những du khách ở Hà Nội đến giờ mới quyết định du lịch ít còn lựa chọn giờ bay đẹp và giá vé cao hơn khoảng 1,4 lần.

Hoài Thương, sống tại Hà Nội, tới sáng 2/2 mới quyết định du lịch Tết cùng gia đình sau khi đã sắp xếp được công việc. Khi kiểm tra thử các điểm đến biển phổ biến như Nha Trang, Phú Quốc, cô không còn tìm được chuyến bay trong khung giờ đẹp, giá vé cao chót vót.

"Tôi không ngạc nhiên với việc này, chỉ là vẫn còn chút kỳ vọng mình may mắn mua được vé giờ đẹp dù giá hơi cao", cô nói. Các khung giờ còn có thể bay được sẽ chiếm hết thời gian một ngày hoặc phải bay đêm, vì vậy cô đành gác lại lịch trình để đi vào dịp khác phù hợp hơn.

Dữ liệu phòng vé máy bay của Best Price trong sáng 2/2 cho thấy chặng Hà Nội - Đà Lạt khứ hồi từ 12/2 đến 14/2 (mùng 3 đến mùng 5 Tết) có giá khoảng 6 triệu đồng một người, tăng gấp đôi ngày thường và tăng khoảng 1,2 triệu đồng nếu đặt vào đầu tháng 1. Các chuyến bay giờ đẹp (giờ đi khoảng 12h, giờ về khoảng 14h) không còn.

Bãi Sao ở Phú Quốc. Ảnh: Unsplash

Trong khi đó, chặng Hà Nội - Phú Quốc khứ hồi giai đoạn 12-14/2 đã tăng 1,4 lần, từ 4,6 đến 6,6 triệu đồng mỗi người, nếu so với giá đặt hồi đầu tháng. Thời gian bay xấu khi đi sớm, về sớm. Chuyến bay giờ đẹp (đi 10h20, về 11h10) có giá khoảng 7,9 triệu đồng khứ hồi. Ngày thường, chặng này có mức giá trung bình khoảng dưới 4 triệu đồng.

Với chặng Hà Nội - Đà Nẵng, tính tới chiều 2/2, giá vé máy bay khứ hồi trong giai đoạn 14/2 đến 18/2 vào khoảng 4 triệu đồng, giờ bay không đẹp. Mức giá này tăng khoảng 600.000 đồng so với khi đặt vào đầu tháng 1.

Tuy nhiên, với các hành trình khởi hành từ TP HCM đi Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng dữ liệu phòng vé của Best Price cho thấy mức giá đặt giờ chót không thay đổi nhiều so với đặt từ đầu tháng 1. Chặng TP HCM - Đà Nẵng từ 13/2 đến 16/2 ghi nhận mức tăng cao nhất, khoảng 1,1 lần, từ 4,2 triệu đồng lên 4,8 triệu đồng.

Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price, giá vé máy bay chặng từ đầu Hà Nội đến các điểm du lịch chính có biên độ dao động lớn hơn so với chặng từ đầu TP HCM. Lý do chính là khoảng cách từ Hà Nội đến các điểm này xa hơn so với từ TP HCM.

Hiện tại, khi tham khảo giá một số chặng bay, ông Tú nhận thấy một số hãng chỉ còn vé hạng thương gia, hết vé phổ thông. Do đó, khách đặt vé giờ chót sẽ gặp bất lợi nhiều về giá so với khách có kế hoạch du lịch từ sớm.

Về xu hướng đặt giờ chót, ông Tú cho biết khách có xu hướng đặt trước ngày bay khoảng một tuần, lượng khách đặt ngay sát ngày chiếm khoảng 15%. Các khách hàng đặt vé giờ chót nhiều khả năng không thuần mục đích du lịch, có thể đến từ lý do công tác, công việc gia đình.

