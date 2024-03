Giá vé máy bay dịp 30/4 'nóng' trước cả tháng

Dù đặt vé máy bay dịp 30/4 trước hơn một tháng, du khách phải trả mức giá cao gấp khoảng 1,5 lần ngày thường nếu muốn tới các điểm như Quy Nhơn, Phú Quốc.

Văn Thịnh, sống tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, sáng 12/3 tìm vé máy bay đi Quy Nhơn dịp 30/4 cùng gia đình. Anh dự tính đi vào 27/4 (thứ bảy) và về vào 1/5. Tuy nhiên, vé giá rẻ nhất, giờ xấu xấu đã khoảng 5 triệu đồng khứ hồi. Thịnh bất ngờ vì thường được mọi người chia sẻ đặt vé trước một tháng sẽ đỡ đắt hơn.

"Khoảng 3,5-4 triệu đồng có thể hợp lý nhưng 5 triệu đồng cho vé máy bay với giờ khởi hành xấu khiến tôi phải cân nhắc", anh nói.

Theo khảo sát của VnExpress, du khách có xu hướng đi du lịch vào dịp lễ 30/4 sắp tới từ dịp cuối tuần 27/4 để hưởng trọn kỳ nghỉ.

Chặng Hà Nội - Quy Nhơn là một trong những chặng có mức tăng cao nhất trong số các chặng du lịch chính. Giá vé máy bay khứ hồi được khảo sát giai đoạn 27/4-30/4 có giá 5 triệu đồng, cao hơn 600.000 so với một tháng trước cao điểm và cao hơn 2 triệu đồng so với một tuần sau cao điểm. Năm ngoái, dữ liệu phòng vé của Best Price cho thấy khách hàng đặt vé máy bay khứ hồi sát ngày chặng Hà Nội - Quy Nhơn cho hành trình 28/4-1/5 là 2,3 triệu đồng mỗi người.

Du khách xem bắn pháo hoa ở cầu Rồng, Đà Nẵng. Ảnh: SG

Với chặng Hà Nội đi Đà Nẵng giai đoạn 27-30/4, mức giá tốt nhất tìm được trong sáng 12/3 là 4,8 triệu đồng khứ hồi, cao gấp 1,6 lần so với một tuần sau đó và 1,4 lần so với một tháng trước. Vào 22/4 năm ngoái, vé chặng này giai đoạn 28/4-1/5 có giá 3,8 triệu đồng.

Trong khi đó, chặng Hà Nội đi Phú Quốc giai đoạn 27-30/4 có giá khoảng 5 triệu đồng, cao hơn khoảng 2 triệu đồng so với một tháng trước và một tuần sau kỳ nghỉ lễ. Nếu bay giờ đẹp, giá vé máy bay khứ hồi chặng này khoảng 7,2-8,6 triệu đồng. Chặng Hà Nội - Nha Trang có giá 4,7 triệu đồng, cao hơn 1,5 triệu đồng so với cùng kỳ tháng trước và 1 triệu đồng so với một tuần sau cao điểm; giờ đẹp giá khoảng 7,6 triệu đồng.

Các chặng khởi hành từ TP HCM giai đoạn 30/4-3/5, khảo sát của phóng viên cho thấy giá vé thấp nhất đi Phú Quốc là 3,8 triệu đồng và Nha Trang là 4,6 triệu đồng, đều cao hơn khoảng một triệu đồng so với cùng kỳ tháng trước và một tuần sau đó. Trong khi đó, chặng TP HCM đi Hà Nội kết nối các điểm du lịch phía bắc có giá khoảng 4,3 triệu đồng khứ hồi - cao hơn giá trung bình chặng này ngày thường khoảng 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng giám đốc AZA Travel, nói các sản phẩm tour nội địa liên quan đến vé máy bay dịp 30/4 bán chậm. Giá vé máy bay cao cộng thêm việc ngày nghỉ lễ vào giữa tuần khiến lượng mua chưa tốt so với các tour nước ngoài, đặc biệt là tour Trung Quốc đường bộ. Theo ông Đạt, du khách muốn du lịch nội địa dịp 30/4 nhưng đến giờ mới lo đặt vé là "quá chậm".

Lý giải việc giá vé máy bay cao dù còn hơn một tháng mới tới kỳ nghỉ lễ, ông Đạt nói có thể do nhiều người mua vé sớm để về quê thăm thân hoặc du lịch. Trong một chuyến bay, hãng hàng không sẽ đưa ra các dải vé từ thấp đến cao. Nếu dải vé giá thấp hết, khách phải mua vé giá cao nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, theo ông Đạt, không ai trong ngành có thể biết dải vé thấp và cao được phân bố ra sao.

Hiện tại, ông đánh giá nhu cầu chưa quá cao và các hãng hàng không cũng chưa tăng tải để cung ứng vé mùa cao điểm. Dù vậy, kể cả tăng tải trong thời gian tới, ông Đạt dự đoán giá vé máy bay cũng khó hạ nhiệt do các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air đều bị ảnh hưởng do vấn đề liên quan đến động cơ Pratt&Whitney sử dụng trên các dòng tàu bay A321/A320neo. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng khiến 12 tàu bay A321, tức 20% đội bay chủ lực của Vietnam Airlines cho chặng nội địa, phải dừng bay.

Dù giá vé máy bay "nóng" lên, nhu cầu tìm phòng khách sạn cho dịp 30/4 chưa cao. Nhiều đơn vị lữ hành dự báo phòng nghỉ ở các điểm đến phải di chuyển bằng máy bay sẽ không "cháy". Tuy nhiên, du khách muốn du lịch ở điểm gần, di chuyển bằng ôtô cần sớm có kế hoạch đặt phòng.

Hoài Anh