Giá vé máy bay đến TP HCM tăng, phòng khách sạn dịp 30/4 hết sớm

Giá vé máy bay chặng Hà Nội - TP HCM tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhiều khách sạn đã kín phòng do lượng khách đến thành phố dịp 30/4 đang tăng.

Thành Luân, người Hà Nội làm việc tại TP HCM, cho biết dịp 30/4 được nghỉ 5 ngày nên muốn đưa gia đình 10 người từ miền Bắc vào chơi để xem duyệt binh và các sự kiện lớn của đất nước. Đầu tháng 4, anh đặt phòng ở một số khách sạn nhưng không thành vì đã kín chỗ. Anh cho biết nơi giá thấp thì chất lượng phòng không ưng ý, nơi vị trí thuận lợi, giá chấp nhận được thì đã hết phòng.

"Tìm phòng đã khó, giá vé máy bay còn cao và khó gấp đôi", Luân cho biết.

Người dân và du khách dõi theo tiêm kích, trực thăng luyện tập tại TP HCM, hôm 28/3. Ảnh: Khương Nguyễn

Theo khảo sát của VnExpress, dịp nghỉ năm nay dài ngày, du khách có xu hướng sắp xếp đi du lịch sớm từ 27/4. Giá vé máy bay giai đoạn từ 27/4 đến 4/5 được ghi nhận đạt đỉnh trong tháng 4.

Sáng 2/4, giá vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội đi TP HCM trong giai đoạn chính lễ dao động 4,7 triệu đồng cho khung giờ bay muộn; 6,5 triệu đồng giờ đẹp. Ngày thường tháng 4, vé chặng này khoảng 4 - 4,5 triệu đồng. Dữ liệu từ Best Price cho thấy giá vé máy bay đạt mức cao nhất ngày 28/4 trên chặng chính Hà Nội - TP HCM do nhu cầu di chuyển tăng. So với cùng kỳ năm ngoái, giá chặng này tăng khoảng 10-15%.

"Số chuyến bay có hạn trong khi nhu cầu lớn khiến giá vé tăng", đại diện Best Price nói.

Các đại lý vé máy bay tại TP HCM và Hà Nội cho biết phần lớn hành khách chọn bay vào chiều tối 26/4 và sáng 27/4. Một số chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet trong khung giờ này gần kín chỗ. Đại diện một hãng hàng không cũng cho biết lượng đặt chỗ dịp lễ tăng nhanh từ đầu tháng 3.

Trực thăng bay tập luyện ở trung tâm TP HCM chuẩn bị cho màn trình diễn dịp 50 năm thống nhất đất nước, sáng 27/3. Ảnh: Đức Đồng

Dù vậy, một số du khách đặt trước tháng 3 vẫn mua với giá tương đương hiện tại. Minh Đức, sống tại Hà Nội, có kế hoạch vào TP HCM xem lễ duyệt binh từ sớm nên đã đặt vé trước 45 ngày. Giá vé khi đó là 4,3 triệu đồng khứ hồi, không rẻ hơn giá được hiện bán. Tuy nhiên, Đức cho rằng đặt vé sớm giúp anh chủ động được kế hoạch di chuyển, tham quan.

Phòng khách sạn tại TP HCM cũng hết sớm. Khảo sát của VnExpress trên Booking, Traveloka ngày 2/4 cho thấy lượng phòng trống tại các quận trung tâm như quận 1, quận 3, Phú Nhuận với thời gian nhận phòng từ 27/4 đến 4/5 không còn nhiều. Nhiều homestay ở trung tâm cũng thông báo hết phòng. Giám đốc khách lẻ BenThanh Tourist Thi Quốc Duy cho biết một trong 5 khách sạn thuộc BenThanh group đã kín phòng, dự kiến các khách sạn còn lại sẽ đạt công suất phòng 100% vào hai tuần trước 30/4.

Đại diện khách sạn 4 sao Kim Đô Royal Hotel Saigon nói công suất phòng dịp lễ đã đạt 100% từ một tháng trước. Khách sạn có 127 phòng, nằm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, giá từ 2,3 triệu đồng. Tương tự, khách sạn Tân Sơn Nhất, quận Phú Nhuận, cũng kín chỗ từ 15/4 đến 20/5. Đại diện các cơ sở lưu trú cho biết phòng được đặt hết từ giữa tháng 3, chủ yếu là khách đoàn và khách lẻ đặt qua các nền tảng trực tuyến.

Nguyễn Trần Phương Uyên, chuyên viên tư vấn và bán phòng khách sạn với hơn 10 năm kinh nghiệm, cho biết trước dịch, du khách thường chọn đi xa để nghỉ dưỡng dịp lễ. Nhưng hiện nay, nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ, thường thích tìm kiếm các kỳ nghỉ trong thành phố và dịp lễ 30/4 nhiều sự kiện đã đẩy nhu cầu lưu trú tại thành phố tăng mạnh.

Ông Võ Văn Nhanh, Chủ tịch chi hội khách sạn thuộc Hiệp hội du lịch TP HCM, cho biết dù còn gần một tháng mới đến lễ 30/4 nhưng nhiều khách sạn ở trung tâm ghi nhận lượng khách đột biến, do cộng hưởng từ các sự kiện Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Du khách nên đặt phòng sớm để đảm bảo chỗ lưu trú, đặc biệt tại các khách sạn ở trung tâm thành phố hoặc gần điểm tham quan", ông Nhanh nói.

Tuấn Anh