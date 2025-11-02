Giá vàng tuần tới có thể đi ngang

Giới chuyên gia cho rằng giá vàng vẫn chưa có xu hướng rõ ràng và có thể đi ngang như giai đoạn tháng 1-4 năm nay.

Tuần này, vàng thế giới ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Giá vàng giao ngay khởi đầu tuần ở 4.104 USD một ounce, có thời điểm giảm xuống 3.886 USD, sau đó phục hồi quanh 4.000 USD.

Khảo sát tuần này của Kitco News với các nhà đầu tư, giám đốc ngân hàng và chuyên gia phân tích cho thấy nhiều khả năng giá đi ngang tuần tới. Theo đó, 21% người tham gia khảo sát kỳ vọng giá tăng, 21% dự báo giảm và 57% cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang.

Diễn biến giá vàng thế giới một tháng qua. Đồ thị: Goldprice

"Tôi vẫn cho rằng giá đi ngang tuần tới, bởi hiện chưa có xu hướng rõ ràng và vàng cần thời gian tích lũy thêm động lực", Colin Cieszynski - chiến lược gia thị trường tại SIA Wealth Management cho biết. Tuần trước, ông cũng có dự báo tương tự.

Daniel Pavilonis - chuyên gia môi giới tại RJO Futures cho biết phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell rằng "việc hạ lãi suất trong tháng 12 chưa có gì chắc chắn" đã khiến xác suất điều chỉnh mạnh, từ 93% xuống 62%. Ông nhận định Fed ở thế tiến thoái lưỡng nan, phải cân bằng giữa hỗ trợ thị trường lao động và ghìm rủi ro lạm phát. Dù vậy, trong dài hạn, ông vẫn tin giá vàng sẽ tăng.

Rich Checkan - Chủ tịch Asset Strategies International thì cảnh báo giá có thể xuống 4.000 USD một lần nữa. Ông nhận thấy trong ngắn hạn, vàng thiếu động lực để đạt đỉnh mới. "Có thể do quan hệ Mỹ - Trung bớt căng thẳng, hoặc Chủ tịch Fed Powell khó giảm lãi suất thêm nữa", ông lý giải.

Alex Kuptsikevich - nhà phân tích cấp cao tại FxPro cũng cho rằng đợt điều chỉnh của vàng vẫn chưa kết thúc. "USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng đã kéo giá xuống dưới 4.000 USD. Xung đột tại Trung Đông được giải quyết, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt, còn Fed thận trọng hơn về việc giảm lãi suất", ông giải thích.

Ngược lại, James Stanley - chiến lược gia cấp cao tại Forex.com, dự báo giá tăng. "Vàng đã trở lại mốc 4.000 USD. Đây là điều tích cực. Ngưỡng hỗ trợ tại 3.895 USD vẫn được giữ vững", ông nói. Stanley cho rằng "đợt bán tháo vừa qua chỉ mang tính kỹ thuật và các yếu tố nền tảng của kim loại quý vẫn mạnh".

Adam Button - chiến lược gia tiền tệ tại Forexlive.com cũng kỳ vọng giá đi lên, dù thị trường đã đi xuống 2 tuần liên tiếp. "Đây là một tuần tồi tệ về tin tức với vàng, nhưng giá vẫn giữ quanh 4.000 USD", ông nhận định. Button cho rằng căng thẳng Mỹ - Trung Quốc thường chỉ hạ nhiệt vài tháng, nên vàng vẫn có khả năng tăng trở lại.

Marc Chandler - Giám đốc Bannockburn Global Forex dự báo nếu có thể vượt 4.075 USD tuần tới, thị trường vàng sẽ thu hút lực mua mới. Còn nếu xuống dưới các mức đáy gần đây, giá có thể lùi về 3.750 USD.

Tuần tới, kinh tế Mỹ đón nhận nhiều số liệu quan trọng, như Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI), báo cáo việc làm khu vực tư nhân và khảo sát niềm tin người tiêu dùng. Các số liệu này có thể tiếp tục định hướng cho giá vàng trong ngắn hạn.

Hà Thu (theo Kitco)