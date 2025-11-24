Giá vàng tuần này có thể giảm tiếp

Nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng tuần này có thể tiếp tục đi ngang hoặc giảm, do nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi quyết định giảm lãi suất tiếp theo của Fed.

Khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy đa số chuyên gia Phố Wall dự báo giá tiếp tục giảm hoặc đi ngang tuần này. Cụ thể, trong 13 nhà phân tích tham gia khảo sát, chỉ 2 người tin rằng vàng có khả năng đi lên tuần này. Ngược lại, tỷ lệ dự báo giảm và đi ngang lần lượt chiếm 31% và 54%.

Cuộc thăm dò trực tuyến 228 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 61% số người tham gia dự đoán giá vàng tích cực. Trong khi đó, 19% nhà đầu tư có tâm lý bi quan và 20% quan điểm trung lập.

Ông David Morrison, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, tỏ ra bi quan với vàng trong ngắn hạn. "Triển vọng của vàng đang khá bất định," ông nói. Chuyên gia này nhận định chỉ báo MACD trên đồ thị ngày có vẻ cần giảm về mức thấp hơn để kích hoạt lực mua mới. Dù cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn thay thế.

Các thỏi vàng từ kho tiền của một ngân hàng ở Zurich (Thụy Sĩ). Ảnh: Reuters

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của FxPro, dự báo vàng sẽ giảm trong tuần này. Ông đang theo dõi khả năng phá vỡ đường trung bình động 50 ngày.

"Vàng đã trụ vững trước áp lực từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng," ông Alex Kuptsikevich nói. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12 giảm xuống 32% đã làm suy yếu động lực tăng.

Tuy nhiên, ông Alex Kuptsikevich tin rằng đợt sụt giảm giá hồi tháng trước đã chấm dứt chu kỳ tăng kéo dài ba năm của vàng. Dù vậy, giá vẫn trụ khá tốt trong vài tuần qua, bất chấp USD mạnh hơn và tiến triển của kế hoạch hòa bình cho Ukraine - những yếu tố này dễ khiến vàng giảm. Hiện tại, bên mua giữ giá trên đường xu hướng (đường trung bình động 50 ngày). "Nếu phá vỡ dưới mức này, xu hướng giao dịch hiện tại có thể thay đổi", chuyên gia của FxPro nhận định.

Còn ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, nói thị trường đang chờ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đưa ra tín hiệu điều hướng."Tôi nghĩ phần lớn vấn đề nằm ở lãi suất," ông nói. Chuyên gia này nhận định nhà đầu tư đều chờ xem Fed sẽ làm gì trong cuộc họp tháng 12 và đang theo dõi kỹ biên bản cũng như các phát biểu trước đó.

Đồng quan điểm, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định vàng có thể cần thêm thời gian trước khi bước vào một xu hướng tăng bền vững, dù quyết định lãi suất của Fed trong tháng tới có thể làm thay đổi cục diện. "Tôi không cho rằng giá sẽ giảm nhiều từ mức hiện tại, các yếu tố cơ bản vẫn đang hỗ trợ và dòng tiền đứng ngoài sẽ sẵn sàng mua vào nếu giá điều chỉnh", chuyên gia nhận định.

"Hãy kỳ vọng giá tăng", là nhận định của ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, về giá vàng tuần này. Ông phân tích các yếu tố cơ bản không thay đổi và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương không suy giảm. Ông cũng nhận định đợt điều chỉnh giảm và tích lũy vừa qua của kim loại quý này đã bị làm quá mức.

Ông Checkan cho biết thêm tuần này thị trường Mỹ sẽ giao dịch thưa thớt do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. "Thị trường mỏng thường khiến các biến động theo một trong hai hướng bị khuếch đại... và tôi cho rằng nhà đầu tư sẽ muốn ở trong vị thế vàng hơn là đứng ngoài," ông nói.

Trọng Hiếu