Giá vàng tuần này có thể giảm sâu

Sau tuần giảm mạnh trên 10%, phần đông chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng thế giới tuần này kéo dài mạch điều chỉnh, có thể xuống 4.000 USD một ounce.

Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần biến động mạnh nhất trong 6 năm qua. Nỗ lực giữ mốc 5.000 USD thất bại vào giữa tuần đã kích hoạt làn sóng bán tháo nhiều phiên liên tiếp. Mỗi ounce vàng giao ngay giảm từ 5.023 USD xuống 4.490 USD mỗi ounce, tương ứng 10,5%.

Thị trường kim loại quý lao dốc khi một số nguồn tin cho biết Mỹ triển khai thêm quân đội đến Trung Đông. Điều này làm dấy lên lo ngại giá dầu tăng cao, kéo theo lạm phát và lãi suất nhích lên. Vàng thường kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao, do không trả lãi cố định.

Ngoài ra, giá vàng còn chịu áp lực khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu thận trọng hơn với việc nới lỏng chính sách, khiến lợi suất trái phiếu tăng. Bên cạnh đó, hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng và tình trạng thắt chặt thanh khoản trên thị trường cũng góp phần đẩy giá kim loại quý đi xuống.

Diễn biến bi quan nhiều khả năng tiếp diễn trong tuần này. Trong cuộc khảo sát hàng tuần của Kitco với 18 chuyên gia Phố Wall, có đến 12 người dự báo giá vàng lao dốc trong tuần này. Phần đông nhận định vàng đi xuống trong ngắn hạn bởi các yếu tố vĩ mô chưa ủng hộ, nhất là khả năng cắt giảm lãi suất từ các ngân hàng trung ương. Chỉ 3 người kỳ vọng diễn biến khởi sắc hơn, còn lại 3 người nhận định thị trường đi ngang.

Từ góc nhìn của nhà đầu tư cá nhân, tâm lý thận trọng cũng dần rõ hơn sau nhiều tháng lạc quan liên tiếp. Trong 309 phiếu khảo sát trực tuyến, khoảng 34% dự báo giá vàng tuần này giảm, 19% kỳ vọng đi ngang và 47% tin vào kịch bản hồi phục.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, là một trong những chuyên gia nghiêng về kịch bản kém tích cực. Ông cảnh báo nếu giá xuyên thủng vùng đáy đầu tháng 2 (quanh 4.400 USD), xu hướng giảm có thể mở rộng về 4.100 USD một ounce.

Đồng quan điểm, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích tại FxPro, cho rằng vàng có thể tiếp tục điều chỉnh sâu, thậm chí về vùng 4.000 USD. Ông nhấn mạnh việc phá vỡ các ngưỡng kỹ thuật quan trọng như đường trung bình 50 ngày đã củng cố tín hiệu đảo chiều từ tăng thành giảm.

Đồ thị giá vàng thế giới tuần qua (15-20/3).

Với góc nhìn trung tính hơn, một số chuyên gia nhận định đợt giảm đột biến trong tuần qua chỉ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng.

"Tâm lý thị trường đã thay đổi theo hướng tập trung vào những yếu tố tiêu cực, bao gồm việc các ngân hàng trung ương ngày càng ngần ngại cắt giảm lãi suất trong bối cảnh giá dầu leo thang. Tuy nhiên, theo tôi, điều này chỉ là tạm thời", ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management bình luận.

Theo chuyên gia này, khi nền kinh tế Mỹ đối mặt nguy cơ suy thoái, Fed buộc phải nới lỏng chính sách tiền tệ và giá vàng theo đó sẽ hồi phục. Ông nhấn mạnh các động lực mua vàng trong những năm gần đây vẫn còn, nên dù kim loại quý này đang suy yếu, xu hướng tăng dài hạn sẽ quay lại khi chiến sự lắng dịu. Ông cũng cho rằng đà giảm hiện tại phản ánh quy luật "mua theo tin đồn, bán lúc tin xảy ra", khi giá vàng đã tăng mạnh trước thời điểm xung đột leo thang.

Theo Darin Newsom, chuyên gia tại Barchart, việc coi xu hướng vàng đang đảo chiều là cách nhìn ngắn hạn. Ông nhận định lạm phát và bất ổn địa chính trị cuối cùng vẫn hỗ trợ cho thị trường kim loại quý với vai trò tài sản trú ẩn.

Tuần này, lịch công bố dữ liệu kinh tế khá thưa thớt, chỉ gồm PMI (chỉ số nhà quản trị mua hàng) sơ bộ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ. Do đó, các chuyên gia cho rằng thị trường kim loại quý sẽ biến động theo tình hình chiến sự Trung Đông và đặc biệt nhạy cảm khi đứng trước các ngưỡng kỹ thuật quan trọng như 4.500, 4.400 và 4.000 USD.

Ở trong nước, mỗi lượng vàng miếng chốt phiên cuối tuần quanh 168-171 triệu đồng. Giá kim loại quý đã giảm 12 triệu đồng trong tuần qua, tương đương 6,5%. Nếu so với mức đỉnh, giá vàng miếng hiện thấp hơn 20 triệu đồng.

