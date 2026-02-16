Giá vàng tuần này có thể đi ngang

Sau đợt bán tháo hôm 12/2, Phố Wall cho rằng giá vàng đi ngang tuần này trong khi nhà đầu tư cá nhân duy trì lạc quan.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần qua ở mức 4.980 USD mỗi ounce và đạt mức cao gần 5.120 USD vào sáng 11/2. Tuy nhiên, thị trường đột ngột bán tháo một ngày sau đó, đưa vàng xuống dưới 4.900 USD.

Đà phục hồi cũng diễn tiến nhanh giúp kim loại quý quay về trên mốc hỗ trợ 5.000 USD và kết thúc tuần ở 5.042 USD mỗi ounce.

Sau đợt biến động chớp nhoáng, khảo sát mới nhất từ Kitco cho thấy Phố Wall do dự hơn về triển vọng giá vàng tuần này. Có đến 5 trên 12 nhà phân tích, chiếm tỷ lệ 42%, cho rằng thị trường sẽ đi ngang. Trong khi, chỉ còn 3 người (33%) tin rằng vàng tiếp tục tăng và 2 người (25%) dự báo giảm.

Dự báo giá vàng tuần 16-20/2. Nguồn: Kitco

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến 257 nhà đầu tư cá nhân cho thấy tâm lý tích cực vẫn chiếm ưu thế, với 163 người (63%) nghĩ giá vàng còn tiếp tục đi lên. Chỉ 20% cảm thấy bi quan, số còn lại (17%) giữ quan điểm trung lập.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex dự đoán giá vàng vẫn tăng. "Đợt bán tháo cuối tuần qua rất dữ dội nhưng bên mua đã quay lại mạnh mẽ, và tôi vẫn xem các nhịp điều chỉnh là cơ hội", ông nói.

Đồng quan điểm, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ cho vàng vẫn giữ nguyên. Vấn đề lúc này là quá trình tích lũy diễn ra chậm và thiếu ổn định, dẫn đến một vài đợt điều chỉnh ngắn.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, dự báo vàng chốt tuần cao hơn, nhưng rủi ro là trạng thái đi ngang có thể kéo dài thêm. Thậm chí, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nói giá vàng sẽ quay lại xu hướng giảm tuần này, do bên bán vẫn kiểm soát thị trường. "Vàng dao động giữa 4.900 và 5.100 USD trong phần lớn tuần, mở cửa và đóng cửa gần điểm giữa của biên độ này", ông dự báo.

Tuần này, thị trường vàng sẽ có thời gian giao dịch ngắn hơn, do Mỹ nghỉ Lễ Tổng thống (Presidents Day) vào 16/2. Tết Nguyên đán cũng khiến thị trường vàng lớn nhất thế giới là Trung Quốc tạm lắng, làm tăng khả năng các biến động nhỏ có thể gây tác động giá lớn trong bối cảnh thanh khoản thấp.

Các thông tin kinh tế Mỹ quan trọng có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư sẽ đến vào 20/2, gồm GDP sơ bộ quý IV, PMI sản xuất sơ bộ của S&P, chỉ số niềm tin tiêu dùng từ Đại học Michigan và doanh số nhà mới tháng 1.

Phiên An - Trọng Hiếu (theo Kitco)