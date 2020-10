Giá vàng trong nước vượt 56 triệu đồng

Giá vàng SJC chiều nay tăng hơn nửa triệu đồng, vượt 56 triệu đồng mỗi lượng sau gần hai tuần xuống dưới mức này.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cuối ngày 1/10 công bố giá mua vào vàng miếng 55,55 triệu đồng một lượng, tăng 450.000 đồng so với hôm qua. Giá bán ra cũng liên tục được điều chỉnh và đóng cửa tại 56,05 triệu đồng, tăng 550.000 đồng một lượng.

Người dân chọn mua vàng tại một cửa hàng ở quận Bình Thạnh, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

Cùng lúc, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI và Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng nâng giá bán lên 56 triệu đồng tại Hà Nội và TP HCM. Riêng ở Đà Nẵng, giá bán ra được DOJI đẩy lên cao hơn 100.000 đồng.

Đây là phiên tăng thứ tư liên tiếp của giá vàng, đưa mức bán ra lên trên vùng 56 triệu đồng sau gần hai tuần mất mốc này.

Đà phục hồi của thị trường kim loại quý trong nước hôm nay tương đồng với xu hướng thế giới. Mỗi ounce vàng quốc tế chiều nay đã tăng 0,6% so với phiên hôm qua, tiến sát mốc 1.898 USD, dù đầu phiên rung lắc bởi thông tin Quốc hội Mỹ đang tiến gần hơn đến việc tung gói cứu trợ thứ hai.

Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương 53,3 triệu đồng, thấp hơn giá trong nước tầm 2,7 triệu đồng.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê nhận định, giá vàng trong nước vẫn biến động theo giá thế giới. Giá kim loại quý quốc tế tháng 9 đã giảm 0,33% so với tháng 8, nhưng tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá giảm sâu do nhà đầu tư bán chốt lời sau chuỗi tăng mạnh, cộng thêm nền kinh tế Mỹ hồi phục tốt hơn so với các dự đoán và đồng USD cải thiện.

Thiên Ngân