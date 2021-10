Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới

Nhiều hệ thống kinh doanh vàng miếng chiều 14/10 niêm yết giá mua vào 58 triệu đồng mỗi lượng, giảm 50.000 đồng so với hôm qua.

Sau chuỗi tăng liên tục, giá vàng trong nước hôm nay diễn biến ngược chiều thế giới. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trước giờ đóng cửa đã điều chỉnh giá mua vào còn 57,3 triệu đồng và bán ra 58 triệu đồng, cắt đứt chuỗi tăng và đi ngang từ đầu tháng 10 đến nay.

Các hệ thống kinh doanh vàng miếng khác giảm giá mua còn 57,2 triệu đồng và bán ra 57,95 triệu đồng, lần lượt thấp hơn 300.000 đồng và 250.000 đồng so với mức cao nhất trong phiên hôm nay.

Mỗi ounce vàng thế giới đang giao dịch ở vùng 1.799 USD, tăng gần 6 USD so với giá đóng cửa phiên 13/10 trên thị trường New York. Diễn biến trái chiều giúp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được thu hẹp còn 8,4 triệu đồng, giảm đáng kể so với mức 10 triệu hồi đầu tuần.

Những phiên tăng nhanh gần đây đẩy giá vàng vượt xa kỳ vọng của giới phân tích. Cuối tuần trước, hơn một nửa chuyên gia phân tích phố Wall tham gia khảo sát của Kitco News nói rằng vàng có thể vượt ngưỡng kháng cự 1.780 USD trong tuần này nhưng để trở lại 1.800 USD thì cần thêm thời gian.

Giá vàng thế giới lên mức cao nhất một tháng khi USD và lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ giảm... Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại quỹ SIA Wealth Management, ông Colin Cieszynski, nhận xét chỉ số giá tiêu dùng cho thấy áp lực lạm phát vẫn tiếp tục tăng lên, nhiều nhà đầu tư vì vậy coi vàng như công cụ quan trọng ngừa lạm phát.

Thiên Ngân