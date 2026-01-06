Giá vàng miếng tăng gần 1 triệu đồng

Các thương hiệu tăng giá bán vàng miếng 900.000 đồng một lượng, theo đà tăng của thị trường quốc tế.

Sáng 6/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 156 - 158 triệu đồng mỗi lượng, cao hơn 900.000 đồng so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC. Như vậy, mặt hàng này đã tăng hơn 5 triệu đồng trong hai ngày.

Với nhẫn trơn, SJC tăng 1,1 triệu đồng, lên 151 - 154 triệu một lượng. PNJ, Doji niêm yết mặt hàng này tại 152 - 155 triệu, còn Bảo Tín Minh Châu là 155 - 158 triệu đồng một lượng.

Vàng trong nước đi lên theo giá thế giới. Mỗi ounce vàng thế giới tăng gần 16 USD, lên 4.464 USD. Trong hai ngày, kim loại quý đắt thêm hơn 130 USD.

Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, vàng thế giới tương đương 142 triệu đồng mỗi lượng, chênh 16 triệu đồng so với trong nước. Giá kim loại quý tăng mạnh sau khi Mỹ tập kích Venezuela.

Ông Alexander Zumpfe, chuyên viên giao dịch kim loại quý tại Heraeus Metals Germany, nhận định tình hình tại Venezuela và các lo ngại địa chính trị khác đã kích hoạt nhu cầu trú ẩn với vàng.

Giá bạc miếng, bạc thỏi trong nước cũng tăng 4% so với hôm qua. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết bạc miếng tại 2,96 - 3,05 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Sacombank - SBJ giao dịch bạc quanh 2,97 - 3,04 triệu đồng.

Trọng Hiếu