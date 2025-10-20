Giá vàng trong nước đi ngang

Mở cửa đầu tuần, các thương hiệu điều chỉnh giá vàng với biên độ thấp, neo quanh vùng 150-160 triệu đồng một lượng, tùy loại.

Sáng 20/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 150 - 151 triệu đồng, tăng 500.000 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên bán ra so với cuối tuần trước.

Vàng nhẫn trơn tại doanh nghiệp này cũng đi ngang, quanh 148 - 150,2 triệu đồng một lượng. Mi Hồng tăng 500.000 đồng ở chiều mua vào lên 149,5 triệu một lượng, bán ra giữ nguyên 151 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết loại vàng này tại 155,5 - 158,5 triệu.

Vàng trang sức trưng bày tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội, tháng 10/2025. Ảnh: Hoàng Giang

Trên thị trường quốc tế, mỗi ounce vàng lúc 9h (theo giờ Hà Nội) giao dịch quanh 4.260 USD một ounce, tăng 10 USD so với cuối tuần. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 135,4 triệu đồng một lượng.

Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới khoảng 15,5 triệu đồng, còn giá vàng nhẫn tùy thương hiệu cao hơn thị trường quốc tế từ 15 đến 23 triệu đồng mỗi lượng.

Sau đợt bán kỹ thuật và nhịp điều chỉnh 2% vào cuối tuần qua, các chuyên gia phố Wall và nhà đầu tư cá nhân trong cuộc thăm dò của Kitco News vẫn nghiêng về kịch bản vàng tiếp tục đi lên trong tuần này.

Đồng thời, các chuyên gia nhận định kim loại quý có thể đối mặt với các nhịp điều chỉnh, song vẫn trong xu hướng tăng. Bob Haberkorn, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures đánh giá, khác với các đợt tăng năm 2008 hay 2011 - vốn bị dẫn dắt bởi nhà đầu tư đầu cơ ngắn hạn - lần này nền tảng đến từ ngân hàng trung ương, nên thị trường bền vững hơn. Mức giá mục tiêu tiếp theo mà Haberkorn đặt ra cho kim loại quý này là 4.500 USD một ounce.

Quỳnh Trang