Giá vàng trong nước đảo chiều tăng nửa triệu đồng

Giá vàng miếng SJC đảo chiều tăng 500.000 đồng một lượng sau chuỗi ngày liên tiếp đi xuống nhưng vẫn không đủ thu hẹp chênh lệch giá với vàng thế giới.

9h sáng nay (23/2) theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay giao dịch quanh 1.813 USD một ounce, tăng 25 USD trong 24 giờ qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá ngân hàng (chưa kể thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương với 50,5 triệu đồng một lượng, thấp hơn 6 triệu đồng so với giá trong nước.

Kéo theo đó, giá vàng trong nước bắt đầu đảo chiều tăng từ chiều tối hôm qua và tiếp tục tăng nhẹ vào sáng nay. Mỗi lượng vàng tính ra tăng nửa triệu đồng một lượng.

Giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý SJC tăng 500.000 đồng một lượng lên 56,05 – 56,55 triệu đồng. Còn tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, giá vàng chiều mua vào tăng 500.000 đồng một lượng trong khi chiều bán ra tăng 300.000 đồng, giao dịch quanh 56,05 – 56,55 triệu đồng. Biên độ chênh lệch mua bán được thu hẹp từ mức 600-700.000 đồng về còn 500.000 đồng một lượng.

Trong khi đó, chỉ số USD Index hôm qua mất 0,4% xuống thấp nhất hơn một tháng, khiến vàng hấp dẫn với người nắm giữ tiền tệ khác. Thị trường đang kỳ vọng gói 1.900 tỷ USD của Mỹ sẽ được thông qua cuối tuần này. Phiên điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell trước Quốc hội Mỹ cũng sẽ diễn ra hôm nay.

Trong nước, giá USD trên thị trường ngân hàng sáng nay tăng 10 đồng so với hôm qua và tăng khoảng 30 đồng trong một tuần gần đây. Giá USD mua bán tại Vietcombank yết ở 22.910 – 23.120 đồng. Giá USD trên thị trường tự do trong một tuần nay biến động mạnh khi có ngày tăng tới hơn 200 đồng một USD, do chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước bị đẩy lên cao. Sáng nay, giá USD đi ngang 23.750 – 23.830 đồng, chênh lệch 700 – 800 đồng so với giá giao dịch tại ngân hàng.

Quỳnh Trang